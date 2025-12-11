"Зимова підтримка" розширює можливості: на яку категорію товарів можна витратити 1000 грн

В Україні з 11 грудня дозволили витрачати 1 000 гривень допомоги "Зимова підтримка" на продукти харчування. Першими скористатися цією можливістю можуть покупці певних торговельних мереж.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, наразі скористатися новою опцією можуть відвідувачі магазинів мережі "Fozzy Group" — зокрема "Сільпо", "Фора", "THRASH!ТРАШ!", "Fozzy", а також мережі "Близенько". На сьогодні можливість доступна у понад 1 160 торговельних точках по всій країні, а згодом перелік магазинів буде розширено.

Наголошується, що використання коштів "Зимової підтримки" на продукти харчування поки що обмежене покупками у фізичних магазинах; онлайн-замовлення наразі не підтримуються. Раніше 1 000 грн допомоги можна було витрачати для оплати комунальних і поштових послуг, благодійності, а також для придбання товарів українського виробництва — ліків та книг. Тепер до цього переліку додані продукти харчування, за винятком підакцизних товарів.

Що відомо про "Зимову підтримку" та як отримати кошти

Як йдеться на сайті Мінсоцполітики, програма "Зимова підтримка" передбачає одноразову виплату 1 000 грн для всіх українців, які перебувають в Україні, щоб допомогти покрити базові витрати на початку зими. Приймання заявок триває з 15 листопада до 24 грудня 2025 року, а отримати гроші можна через застосунок "Дія" або Укрпошту.

Заявку на дитину подають батьки, опікуни або законні представники, для недієздатних осіб — їхні опікуни. Також у відомстві зазначають, що один громадянин може отримати лише одну виплату. Ба більше, виплати не поширюються на українців за кордоном.

Як отримати допомогу:

через "Дія" (з 15 листопада): відкрити розділ "Сервіси" — "Зимова підтримка", подати заявку для себе або дитини з доданим свідоцтвом про народження, обрати картку "Національний кешбек" та надіслати заявку;

через Укрпошту (з 18 листопада): кошти автоматично надійдуть у день виплати пенсії або соцдопомоги. Опікуни, громадяни без РНОКПП або ті, хто не користується "Дією", також можуть отримати виплату через пошту.

На що можна витратити тисячу гривень

Використати 1 000 грн потрібно до 30 червня 2026 року. Окрім цього, зняття готівки неможливе, а невикористані залишки повертаються до бюджету. Зокрема, кошти можна витратити на:

комунальні послуги — електроенергія, газ, вода, тепло;

ліки та медичні препарати — аптеки та медичні магазини;

благодійність — донати, зокрема на підтримку ЗСУ;

книги та друкована продукція — книжкові магазини та кіоски преси;

продукти харчування — товари українського виробництва (крім підакцизних);

товари українського виробництва — через відділення Укрпошти;

поштові послуги — відправлення, перекази та інші сервіси.

Міністерство соціальної політики підкреслює, що "Зимова підтримка" спрямована на комплексну допомогу українцям у зимовий період та забезпечення їхніх базових потреб.

Нагадаємо, що наприкінці листопада в Україні розпочалося приймання заявок на отримання одноразової виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах через війну або інші важкі ситуації.

Також Фокус писав, що нещодавно стартувала друга хвиля виплат 1 000 грн в межах програми "Зимова підтримка". Зокрема, допомогу отримають іще 2,5 млн громадян, які подали заявки через застосунок "Дія" 16 листопада.