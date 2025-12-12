Графики отключений на 13 декабря: у кого не будет света полсуток

На субботу, 13 декабря, запланированы от двух до трех отключений электроснабжения в течение суток. Вместе с тем, некоторым бытовым потребителям повезет — у них не будет света только 7 часов.

13 декабря во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света из-за постоянных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры. ДТЭК опубликовал графики для Киева и трех областей Украины и напоминает проверять официальные каналы, ведь возможны изменения в графиках.

Графики отключений света в Киеве на 13 декабря

Графики отключений света в Киевской области на 13 декабря

Графики отключений света в Одесской области на 13 декабря

Графики отключений света в Днепропетровской области на 13 декабря

Напомним, Фокус писал, как в "Укрэнерго" объяснили причины различий в графиках отключения электроэнергии разных регионов, которые обусловлены последствиями российских обстрелов.

Тем временем в Одесской области в некоторых домах света не будет несколько суток из-за критической ситуации в энергетике.