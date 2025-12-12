Графіки відключень на 13 грудня: в кого не буде світла пів доби

На суботу, 13 грудня, заплановані від двох до трьох відключень електропостачання впродовж доби. Разом з тим, деяким побутовим споживачам пощастить — в них не буде світла лише 7 годин.

13 грудня в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла через постійні атаки росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури. ДТЕК опублікував графіки для Києва та трьох областей України та нагадує перевіряти офіційні канали, адже можливі зміни у графіках.

Графіки відключень світла в Києві на 13 грудня

Графіки відключень світла на 13 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 13 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 13 грудня

Графіки відключень світла на 13 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 13 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 13 грудня

Графіки відключень світла на 13 грудня для 1-3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 13 грудня для 4-6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 13 грудня

Графіки відключень світла на 13 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 13 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, Фокус писав, як в "Укренерго" пояснили причини відмінностей у графіках відключення електроенергії різних регіонів, які зумовлені наслідками російських обстрілів.

Тим часом в Одеській області в деяких будинках світла не буде кілька діб через критичну ситуацію в енергетиці.