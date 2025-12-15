Средства могли пойти на ВСУ: почему расходы на "зимнюю тысячу" и телемарафон сейчас неуместны, — Железняк

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что государство ошибочно тратит десятки миллиардов гривен на социальные и медийные инициативы, тогда как вопрос повышения денежного обеспечения военных остается замороженным годами. По его мнению, действующий бюджет скорее напоминает предвыборный, чем документ военного времени.

Как пояснил Ярослав Железняк в комментарии "24 каналу", за время полномасштабной войны власть так и не пересмотрела минимальные выплаты для военнослужащих, несмотря на рост зарплат в большинстве других секторов. По его словам, минимальное денежное обеспечение в армии не менялось примерно четыре года, и это выглядит особенно контрастно на фоне новых бюджетных программ, которые не имеют критического значения для обороны страны.

Депутат подчеркнул, что повышение зарплат военным было вполне реалистичным без привлечения дополнительных средств. По его подсчетам, если взять около 200 тысяч военных с минимальным доходом в 20 тысяч гривен и увеличить им выплаты на 10 тысяч гривен, годовая сумма составит около 24 миллиардов гривен. Именно столько, по словам Железняка, стоит государству финансирование телемарафона вместе с программами кэшбеков и единовременных выплат, в частности так называемой "тысячи Зеленского".

Відео дня

Кроме этого, политик подчеркнул, что именно из-за таких бюджетных приоритетов он проголосовал против принятия финансового плана страны. По его убеждению, во время войны раздавать деньги населению — это сомнительное решение, которое не имеет ни экономического, ни стратегического обоснования. Он отметил, что готов к предметной дискуссии по другим статьям расходов — например, инфраструктурных работ или ремонта дорог, где существуют аргументы "за" и "против". В то же время в случае с "тысячей Зеленского", по его словам, никакой логики, кроме политической, нет.

Отдельно Железняк опроверг распространенные утверждения о якобы невозможности направления этих средств на нужды обороны. По его словам, программы кэшбеков и аналогичные выплаты финансируются из внутренних доходов государства, а не из международной помощи, поэтому юридических запретов для их перераспределения не существует. Он также отметил, что последние значительные потребности армии в финансировании закупок были закрыты за счет внешней поддержки, что дополнительно снимает аргументы против изменения бюджетных акцентов.

Также во время разговора народный депутат обратил внимание и на общий дисбаланс в подходах к оплате труда. По его словам, в бюджете предусмотрено повышение зарплат для учителей и других гражданских категорий, тогда как военные, в частности те, кто находится в тылу, продолжают получать те же суммы, что и несколько лет назад. Он назвал эту ситуацию несправедливой и циничной, особенно учитывая то, что выплаты депутатам и их помощникам росли.

По убеждению Железняка, совокупность таких решений формирует впечатление, что бюджет составляется с учетом возможных выборов, а не на нужды страны, которая воюет. Именно поэтому, подытожил он, государство должно сосредоточиться на поддержке военных, а не на популистских инициативах, которые не усиливают обороноспособность и только углубляют общественное разочарование.

Напомним, что 3 декабря ВР приняла государственный бюджет на 2026 год 257 голосами "за". Против проголосовали 37 парламентариев, воздержались 24, не голосовали — 27.

В частности, в документе говорилось о повышении выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен, однако не было предусмотрено изменений в зарплатах военных.