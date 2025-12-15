Графики отключений на 16 декабря: в Одесской области ситуация остается сложной

На вторник, 16 декабря, запланированы от двух до трех отключений электроснабжения в течение суток. Вместе с тем, бытовым потребителям в Одессе и области пока трудно, ведь энергетики еще ликвидируют последствия масштабного обстрела.

16 декабря во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света из-за постоянных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры. ДТЭК опубликовал графики для Киева и двух областей Украины и сделал заявление по Одесской области, которая 12 декабря пережила массированный обстрел ВС РФ.

В ДТЭК напомнили, что ночью 12 декабря Россия нанесла один из самых массированных ударов по Одесской области. Были серьезно повреждены все высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в области, а также распределительная подстанция ДТЭК.

Подстанции Укрэнерго отвечают за передачу больших объемов электроэнергии между регионами. Подстанции ДТЭК — за распределение света в города и наши дома. Когда поражены оба уровня, ситуация со светом резко усложняется.

Відео дня

"Именно этого и добивается враг. Он целенаправленно бьет по всем типам энергообъектов, чтобы оставить регион без электроснабжения", — сказано в сообщении ДТЭК, там напомнили, что только за неделю Россия выпустила по Украине более 1500 ударных дронов, почти 900 авиабомб и 46 ракет. С начала года обстрелы повредили уже 20 распределительных подстанций Одесской области.

"Из-за масштаба разрушений в Одесской области сейчас невозможно применить графики отключений. Часть объектов физически уничтожена. Энергетики работают круглосуточно, восстанавливая подстанции, но объем работ большой и требует времени. Одесса держится, и свет обязательно вернется", — заверили в ДТЭК.

Графики отключений света в Киеве на 16 декабря

Графики отключений света на 16 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 16 декабря для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 16 декабря

Графики отключений света на 16 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 16 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 16 декабря

Графики отключений света на 16 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 16 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, после одной из самых массированных российских атак на выходных в Одесской области более 430 тысяч потребителей остаются без электроснабжения. В городе стоят автоцистерны с водой для населения.

Также Фокус писал о том, как Одесса переживает отсутствие света, водоснабжения и отопления. В городе развернуто около 400 пунктов несокрушимости, власти организовали подвоз населению питьевой и технической воды.