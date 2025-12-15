Графіки відключень на 16 грудня: на Одещині ситуація лишається складною

На вівторок, 16 грудня, заплановані від двох до трьох відключень електропостачання впродовж доби. Разом з тим, побутовим споживачам в Одесі та області поки що важко, адже енергетики ще ліквідовують наслідки масштабного обстрілу.

16 грудня в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла через постійні атаки росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури. ДТЕК опублікував графіки для Києва та двох областей України та зробив заяву щодо Одеської області, яка 12 грудня пережила масований обстріл ЗС РФ.

В ДТЕК нагадали, що уночі 12 грудня Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Одещині. Були серйозно пошкоджені всі високовольтні підстанції "Укренерго" в області, а також розподільча підстанція ДТЕК.

Підстанції Укренерго відповідають за передачу великих обсягів електроенергії між регіонами. Підстанції ДТЕК — за розподіл світла до міст і наших домівок. Коли уражені обидва рівні, ситуація зі світлом різко ускладнюється.

Відео дня

"Саме цього й домагається ворог. Він цілеспрямовано б'є по всіх типах енергооб'єктів, щоб залишити регіон без електропостачання", - сказано в повідомленні ДТЕК, там нагадали, що лише за тиждень Росія випустила по Україні понад 1500 ударних дронів, майже 900 авіабомб і 46 ракет. Від початку року обстріли пошкодили вже 20 розподільчих підстанцій Одещини.

"Через масштаб руйнувань на Одещині зараз неможливо застосувати графіки відключень. Частина об'єктів фізично знищена. Енергетики працюють цілодобово, відновлюючи підстанції, але обсяг робіт великий і потребує часу. Одеса тримається, і світло обов'язково повернеться", - запевнили у ДТЕК.

Графіки відключень світла в Києві на 16 грудня

Графіки відключень світла на 16 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 16 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 16 грудня

Графіки відключень світла на 16 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 16 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 16 грудня

Графіки відключень світла на 16 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 16 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, після однієї з наймасованіших російських атак на вихідних в Одеській області понад 430 тисяч споживачів лишаються без електропостачання. В місті стоять автоцистерни з водою для населення.

Також Фокус писав про те, як Одеса переживає відсутність світла, водопостачання й опалення. В місті розгорнуто приблизно 400 пунктів незламності, влада організувала підвезення населенню питної та технічної води.