Некоторые украинцы получат четвертую платежку за газ: названа причина

Большинство украинцев ежемесячно платят три платежки за газ. Однако части придется оплачивать и четвертую платежку.

Ежемесячно украинцы платят три платежки за газ: за потребленное топливо, за доставку и за техническое обслуживание сетей. Но некоторые потребители может получить еще и четвертую платежку за газоснабжение, сообщает издание "На пенсии".

Украинцы платят три платежки за газ:

за потребленный газ — то есть фактически использованное количество кубометров;

за доставку газа — то есть за транспортировку голубого топлива в вашу квартиру;

за техническое обслуживание газовых сетей — своевременное обследование и ремонт внутридомовых систем, благодаря которым вы получаете газ.

А в четвертый раз будут платить владельцы газовых плит и котлов. Эти потребители должны самостоятельно и своевременно заботиться о техническом обслуживании плит и котлов, чтобы исключить неисправность и предотвратить аварии.

Заказать такую проверку можно самостоятельно, оставив заявление в центрах обслуживания клиентов компании "Газсети". Работники газовых сетей советуют проверять оборудование раз в год.

Стоимость пакетного комплексного обслуживания котла и газовой плиты обойдется в около 1500 грн. Отдельное техническое обслуживание плиты — 360 грн.

