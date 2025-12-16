Деякі українці отримають четверту платіжку за газ: названо причину

Більшість українців щомісяця сплачують три платіжки за газ. Однак частині доведеться оплачувати й четверту платіжку.

Щомісяця українці сплачують три платіжки за газ: за спожите паливо, за доставлення та за технічне обслуговування мереж. Але деякі споживачі може отримати ще й четверту платіжку за газопостачання, повідомляє видання "На пенсії".

Українці сплачують три платіжки за газ:

за спожитий газ — тобто фактично використану кількість кубометрів;

за доставлення газу — тобто за транспортування блакитного палива до вашої квартири;

за технічне обслуговування газових мереж — вчасне обстеження і ремонт внутрішньобудинкових систем, завдяки яким ви отримуєте газ.

А вчетверте платитимуть власники газових плит і котлів. Ці споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит та котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям.

Замовити таку перевірку можна самостійно, залишивши заяву у центрах обслуговування клієнтів компанії "Газмережі". Працівники газових мереж радять перевіряти обладнання раз на рік.

Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити обійдеться у близько 1500 грн. Окреме технічне обслуговування плити — 360 грн.

