Українці накопичують борги за комуналку: 71-річна пенсіонерка встановила антирекорд (інфографіки)

Понад 794 тисячі виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників. 60% цих боргів зайшли у глухий кут: вони формально завершені, проте не закриті — й стягнути гроші так і не вдалось.

Як повідомляє "Опендатабот", 194 тисячі нових боргів з'явились у Реєстрі цьогоріч. Найчастіше українці накопичують борги за теплопостачання. Понад чверть боржників — пенсіонери. Антирекорд за кількістю боргів має 71-річна пенсіонерка з Миколаївщини: 28 проваджень, й усі — за електроенергію.

Найбльше заборгували за теплопостачання Фото: Опендатабот

Найбільше за комуналку заборгували в Харківській області: 47,9 тисячі проваджень. Незначно відстала Дніпропетровська - 45,4 тисячі проваджень. Решта регіонів йдуть з відривом щонайменше втричі: Миколаївська - 11,9 тис., Полтавська - 11,3 тис. та Сумська - 8,5 тис.

Українці накопичуть борги за комуналку Фото: Опендатабот

У 40% випадків українці в 2025 році боргують за теплопостачання. На другому місці водопостачання (18%), далі - газопостачання (15%) та житлове обслуговування (10%). На вивіз сміття та електроенергію припадає по 8% і 6% відповідно.

Найбільша кількість проваджень відкрита проти людей віком 46-60 років — це майже 36% усіх випадків, а кожен четвертий борг припадає на пенсіонерів. При цьому понад половину проваджень (55%) у поточному році відкрили проти жінок.

Найбільше заборгували за комуналку пенсіонери Фото: Опендатабот

"Антирекорд належить 71-річній пенсіонерці з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за борги за електроенергію. Усі вони були завершені через неможливість стягнення", - сказано у матеріалі "Опендатабот".

Фактично, борги залишилися, а система тільки накопичила нові "мертві" справи.

