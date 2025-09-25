В Україні хочуть запровадити мораторій на відключення боржникам світла та води: що відомо

Кабмін планує запровадити мораторій на відключення електро- та водопостачання за борги в громадах, розташованих поблизу лінії фронту.

Уряд України готує нові заходи підтримки для жителів прифронтових територій в умовах зими, що наближається. Одночасно розробляється механізм компенсації різниці в тарифах на теплопостачання, що має забезпечити безперебійну роботу теплокомуненерго та своєчасний старт опалювального сезону. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За даними уряду, підготовка до зими вже перебуває на фінальній стадії. У країні встановлено 190 когенераційних установок і 134 блочно-модульні котельні сумарною потужністю близько 700 МВт. До опалювального сезону готово понад 129 тисяч житлових будинків, а рівень готовності об'єктів соціальної інфраструктури, теплових мереж і котелень перевищує 90%.

Водночас важливим напрямом залишається організація евакуації населення із зон активних бойових дій. Від початку літа територію бойових зіткнень залишили майже 100 тисяч осіб, серед яких понад 11 тисяч дітей і понад 3 тисячі маломобільних громадян.

Для допомоги переселенцям у Дніпропетровській області працюють транзитні пункти в Павлограді та Волоському. Тут люди отримують медичну та гуманітарну допомогу, а також підтримку з переселенням. У країні активно розгортається мережа тимчасового житла, впроваджуються цифрові сервіси для спрощення адаптації переселенців у нових громадах.

