В Украине хотят ввести мораторий на отключение должникам света и воды: что известно

Кабмин планирует ввести мораторий на отключение электро- и водоснабжения за долги в громадах, расположенных вблизи линии фронта.

Правительство Украины готовит новые меры поддержки для жителей прифронтовых территорий в условиях приближающейся зимы. Одновременно разрабатывается механизм компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение, что должно обеспечить бесперебойную работу теплокоммунэнерго и своевременный старт отопительного сезона. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По данным правительства, подготовка к зиме уже находится на финальной стадии. В стране установлено 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульные котельные суммарной мощностью около 700 МВт. К отопительному сезону готово более 129 тысяч жилых домов, а уровень готовности объектов социальной инфраструктуры, тепловых сетей и котельных превышает 90%.

В то же время важным направлением остается организация эвакуации населения из зон активных боевых действий. С начала лета территорию боевых столкновений покинули почти 100 тысяч человек, среди которых более 11 тысяч детей и свыше 3 тысяч маломобильных граждан.

Для помощи переселенцам в Днепропетровской области работают транзитные пункты в Павлограде и Волосском. Здесь люди получают медицинскую и гуманитарную помощь, а также поддержку с переселением. В стране активно разворачивается сеть временного жилья, внедряются цифровые сервисы для упрощения адаптации переселенцев в новых громадах.

