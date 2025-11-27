Украинцы накапливают долги за коммуналку: 71-летняя пенсионерка установила антирекорд (инфографика)

Более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги сейчас зафиксировано в Едином реестре должников. 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако не закрыты — и взыскать деньги так и не удалось.

Как сообщает "Опендатабот", 194 тысячи новых долгов появились в Реестре в этом году. Чаще всего украинцы накапливают долги за теплоснабжение. Более четверти должников — пенсионеры. Антирекорд по количеству долгов имеет 71-летняя пенсионерка из Николаевской области: 28 производств, и все — за электроэнергию.

Больше всего задолжали за теплоснабжение Фото: Опэндатабот

Больше всего за коммуналку задолжали в Харьковской области: 47,9 тысячи производств. Незначительно отстала Днепропетровская — 45,4 тысячи производств. Остальные регионы идут с отрывом минимум в три раза: Николаевская — 11,9 тыс., Полтавская — 11,3 тыс. и Сумская — 8,5 тыс.

Украинцы накопят долги за коммуналку Фото: Опэндатабот

В 40% случаев украинцы в 2025 году задолжали за теплоснабжение. На втором месте водоснабжение (18%), далее — газоснабжение (15%) и жилищное обслуживание (10%). На вывоз мусора и электроэнергию приходится по 8% и 6% соответственно.

Відео дня

Наибольшее количество производств открыто против людей в возрасте 46-60 лет — это почти 36% всех случаев, а каждый четвертый долг приходится на пенсионеров. При этом более половины производств (55%) в текущем году открыли против женщин.

Больше всего задолжали за коммуналку пенсионеры Фото: Опэндатабот

"Антирекорд принадлежит 71-летней пенсионерке из Николаевской области, против которой только за этот год открыли 28 производств за долги за электроэнергию. Все они были завершены из-за невозможности взыскания", — сказано в материале "Опендатабот".

Фактически, долги остались, а система только накопила новые "мертвые" дела.

Напомним, Кабмин планирует ввести мораторий на отключение электро- и водоснабжения за долги в громадах, расположенных вблизи линии фронта.

А с 1 декабря стартует прием заявок по новой жилищной программе для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ВОТ).

Эта программа предусматривает предоставление ваучеров на сумму 2 млн грн на человека для приобретения дома