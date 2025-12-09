Чоловік розказав, як обігріти квартиру без газу, електрики і дров

Знавець назвав 5 бюджетних способів утеплити своє житло та зменшити витрати на опалення. Деякі з них коштують "копійки", однак можуть заощадити чималу частину сімейного бюджету.

Підприємець Мартін Вонг поділився ефективними лайфхаками, як зберегти тепло у домівці взимку. Фахівець розповів виданню The Sun, що всі ці методи працюють миттєво і не потребують залучення спеціалістів чи значних фінансових вкладень.

"Основна перевага таких рішень — їх не потрібно довго впроваджувати. Достатньо розумно використати час і матеріали, які часто вже є під рукою", — зазначив Вонг.

Бульбашкова плівка

Фахівець порадив купити звичайну бульбашкову плівку, злегка зволожити вікна водою і прикласти її стороною з пухирцями до скла.

"Здалеку така плівка майже непомітна, але створює ефект додаткового склопакета. До того ж її можна легко зняти без жодних слідів, що ідеально для орендованого житла", — пояснив Вонг.

Бульбашкова плівка Фото: TikTok

За його словами, одного рулону вистачить на 2-3 вікна середнього розміру. Витрати мінімальні, а економія тепла може бути суттєвою.

Пінопластові трубки

Якщо навколо віконних рам є щілини, через які проникає холодне повітря, Вонг радить скористатися дешевими пінопластовими трубками для плавання. Їх потрібно нарізати відповідного розміру і затиснути у проблемних місцях.

"Пінопласт стискається та заповнює нерівності, утворюючи надійне ущільнення. Особливо добре це працює для старих віконних рам із помітними зазорами", — розповів чоловік.

Тканинні "екрани" на ніч

Для вікон з одинарним склінням або великими щілинами фахівець запропонував нестандартне рішення — на ніч вішати на віконні рами важкі покривала чи старі ковдри за допомогою натяжної штанги.

"Це створює додатковий ізоляційний бар'єр, який утримує тепло всередині. Вдень їх можна знімати, щоб впустити сонячне світло, а ввечері повертати на місце", — пояснив Вонг.

Обирайте щільні штори Фото: Getty

Хоча цей метод не виглядає естетично, він надзвичайно ефективний і практично безкоштовний.

Правильне жалюзі

Багато людей не знають, як правильно користуватися жалюзі для збереження тепла. За словами експерта, їх варто відкривати в найтепліший час доби — з 10:00 до 14:00, щоб впустити сонячне тепло, а закривати ще до настання сутінків.

Розміщення меблів

Останній порада стосується планування інтер'єру. Як зазначив Вонг, диван або ліжко, розташовані впритул до зовнішньої стіни, можуть викликати постійне відчуття холоду та збільшувати потребу в опаленні.

Підприємець підкреслив, що всі ці рішення допоможуть суттєво знизити рахунки за комунальні послуги взимку без серйозних капіталовкладень.

