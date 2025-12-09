Мужчина рассказал, как обогреть квартиру без газа, электричества и дров

Знаток назвал 5 бюджетных способов, как утеплить свое жилье и уменьшить расходы на отопление. Есть идеи, которые стоят "копейки", однако могут сэкономить немалую часть семейного бюджета.

Предприниматель Мартин Вонг поделился эффективными лайфхаками, как сохранить тепло в доме зимой. Специалист рассказал изданию The Sun, что все эти методы работают мгновенно и не требуют привлечения специалистов или значительных финансовых вложений.

"Основное преимущество таких решений — их не нужно долго внедрять. Достаточно разумно использовать время и материалы, которые часто уже есть под рукой", — отметил Вонг.

Пленка с пузырями

Специалист посоветовал купить обычную пленку с пузырями, слегка увлажнить окна водой и приложить ее стороной с пузырьками к стеклу.

"Издалека такая пленка почти незаметна, но создает эффект дополнительного стеклопакета. К тому же ее можно легко снять без каких-либо следов, что идеально для арендованного жилья", — пояснил Вонг.

Пленка с пузырями Фото: TikTok

По его словам, одного рулона хватит на 2-3 окна среднего размера. Затраты минимальны, а экономия тепла может быть существенной.

Пенопластовые трубки

Если вокруг оконных рам есть щели, через которые проникает холодный воздух, Вонг советует воспользоваться дешевыми пенопластовыми трубками для плавания. Их нужно нарезать и зажать в проблемных местах.

"Пенопласт сжимается и заполняет неровности, образуя надежное уплотнение. Особенно хорошо это работает для старых оконных рам с заметными зазорами", — рассказал мужчина.

Тканевые "экраны" на ночь

Для окон с одинарным остеклением или большими щелями специалист предложил нестандартное решение — на ночь вешать на оконные рамы тяжелые покрывала или старые одеяла с помощью натяжной штанги.

"Это создает дополнительный изоляционный барьер, который удерживает тепло внутри. Днем их можно снимать, чтобы впустить солнечный свет, а вечером возвращать на место", — пояснил Вонг.

Выбирайте плотные шторы Фото: Getty

Хотя этот метод не выглядит эстетично, он чрезвычайно эффективен и практически бесплатен.

Правильные жалюзи

Многие люди не знают, как правильно пользоваться жалюзи для сохранения тепла. По словам эксперта, их стоит открывать в самое теплое время суток — с 10:00 до 14:00, чтобы впустить солнечное тепло, а закрывать еще до наступления сумерек.

Размещение мебели

Последний совет касается планировки интерьера. Как отметил Вонг, диван или кровать, расположенные вплотную к внешней стене, могут вызывать постоянное ощущение холода и увеличивать потребность в отоплении.

Предприниматель подчеркнул, что все эти решения помогут существенно снизить счета за коммунальные услуги зимой без серьезных капиталовложений.

