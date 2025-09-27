Просто замажьте: мужчина показал хитрость, как зимой не платить за газ

С наступлением холодов вопрос экономии на отоплении становится особенно актуальным. Вместо того, чтобы сразу включать котел на полную мощность, эксперты по энергосбережению советуют сначала проверить, утеплено ли ваше жилье.

Related video

С помощью простых и недорогих материалов можно существенно уменьшить расходы на коммунальные услуги, в частности отопление. Основатель компании Doorsuppliesonline Илья Медведев рассказал, как подготовить дом к зиме. По его словам, до 30% тепла теряются через щели в окнах и дверях. Вместо того чтобы повышать температуру на термостате, стоит сфокусироваться на энергосбережении, пишет The Sun.

"Лучше не повышать температуру на термостате, а остановить утечку теплого воздуха, за который вы уже заплатили. Большинство людей не осознает, что двери и окна являются одними из крупнейших источников потери тепла в доме. Некоторые дешевые материалы идеально подходят для немедленной подготовки к непогоде", — объясняет эксперт.

Шаги для сохранения тепла

Силиконовый герметик для дверей. Замазывание щелей вокруг дверных рам и плинтусов силиконовым герметиком может существенно уменьшить сквозняки. Стоимость этого средства стартует от 5 евро.

Замазывание щелей вокруг дверных рам и плинтусов силиконовым герметиком может существенно уменьшить сквозняки. Стоимость этого средства стартует от 5 евро. Уплотнительные ленты для окон. Добавьте специальные пенопластовые ленты на оконные рамы, чтобы предотвратить утечку холодного воздуха. Это стоит 3-5 евро.

Эксперт советует утеплять жилье Фото: Getty

Ограничители сквозняков. Установите на двери специальные ограничители, которые можно использовать годами. Их стоимость — 8-12 евро.

Установите на двери специальные ограничители, которые можно использовать годами. Их стоимость — 8-12 евро. Теплоизоляционные шторы. Приобретите термошторы, которые помогут удержать тепло в помещении и предотвратить его потери в ночное время.

Специалист отмечает, что эти простые меры имеют мгновенный эффект, доступны по цене (всего до 20 евро) и не требуют специальных навыков. Это также идеальное решение для арендаторов, поскольку все эти материалы легко демонтируются без повреждения интерьера.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Популярная американская блогерша Минди МакНайт регулярно делится полезными советами и хитростями на своей странице в TikTok. В одном из видео женщина рассказала зрителям, что нашла секретную кнопку на стиральной машинке.

Анжела Керр рассказала, как сократить свои счета за электроэнергию и отопление этой зимой с помощью простого трюка. Для этого нужны дешевые материалы и несколько минут времени.

А вот британка Джесси Мюлле нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Блогерша советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.