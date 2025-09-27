Просто замажте: чоловік показав хитрість, як взимку не платити за газ

З настанням холодів питання економії на опаленні стає особливо актуальним. Замість того, щоб одразу вмикати котел на повну потужність, експерти з енергозбереження радять спершу перевірити, чи утеплене ваше житло.

За допомогою простих і недорогих матеріалів можна суттєво зменшити витрати на комунальні послуги, зокрема опалення. Засновник компанії Doorsuppliesonline Ілля Мєдведєв розповів, як підготувати будинок до зими. За його словами, до 30% тепла втрачаються через щілини у вікнах та дверях. Замість того щоб підвищувати температуру на термостаті, варто сфокусуватися на енергоощадженні, пише The Sun.

"Краще не підвищувати температуру на термостаті, а зупинити витік теплого повітря, за яке ви вже заплатили. Більшість людей не усвідомлює, що двері та вікна є одними з найбільших джерел втрати тепла в будинку. Деякі дешеві матеріали ідеально підходять для негайної підготовки до негоди", — пояснює експерт.

Кроки для збереження тепла

Силіконовий герметик для дверей. Герметизація щілин навколо дверних рам і плінтусів силіконовим герметиком може суттєво зменшити протяги. Вартість засобу стартує від 5 євро.

Обмежувачі протягів. Встановіть на двері спеціальні обмежувачі, які можна використовувати роками. Їхня вартість — 8-12 євро.

Теплоізоляційні штори. Придбайте термоштори, що допоможуть утримати тепло в приміщенні та запобігти його втратам у нічний час.

Фахівець зазначає, що ці прості заходи мають миттєвий ефект, доступні за ціною (загалом до 20 євро) і не потребують спеціальних навичок. Це також ідеальне рішення для орендарів, оскільки всі ці матеріали легко демонтуються без пошкодження інтер'єру.

