Просто замажте: чоловік показав хитрість, як взимку не платити за газ
З настанням холодів питання економії на опаленні стає особливо актуальним. Замість того, щоб одразу вмикати котел на повну потужність, експерти з енергозбереження радять спершу перевірити, чи утеплене ваше житло.
За допомогою простих і недорогих матеріалів можна суттєво зменшити витрати на комунальні послуги, зокрема опалення. Засновник компанії Doorsuppliesonline Ілля Мєдведєв розповів, як підготувати будинок до зими. За його словами, до 30% тепла втрачаються через щілини у вікнах та дверях. Замість того щоб підвищувати температуру на термостаті, варто сфокусуватися на енергоощадженні, пише The Sun.
"Краще не підвищувати температуру на термостаті, а зупинити витік теплого повітря, за яке ви вже заплатили. Більшість людей не усвідомлює, що двері та вікна є одними з найбільших джерел втрати тепла в будинку. Деякі дешеві матеріали ідеально підходять для негайної підготовки до негоди", — пояснює експерт.
Кроки для збереження тепла
- Силіконовий герметик для дверей. Герметизація щілин навколо дверних рам і плінтусів силіконовим герметиком може суттєво зменшити протяги. Вартість засобу стартує від 5 євро.
- Ущільнювальні стрічки для вікон. Додайте спеціальні пінопластові стрічки на віконні рами, щоб запобігти витоку холодного повітря. Це коштує 3-5 євро.
- Обмежувачі протягів. Встановіть на двері спеціальні обмежувачі, які можна використовувати роками. Їхня вартість — 8-12 євро.
- Теплоізоляційні штори. Придбайте термоштори, що допоможуть утримати тепло в приміщенні та запобігти його втратам у нічний час.
Фахівець зазначає, що ці прості заходи мають миттєвий ефект, доступні за ціною (загалом до 20 євро) і не потребують спеціальних навичок. Це також ідеальне рішення для орендарів, оскільки всі ці матеріали легко демонтуються без пошкодження інтер'єру.
