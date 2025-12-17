Украина на грани банкротства: в МВФ рассказали, сколько денег надо на следующие 2 года

Европейские лидеры с 18 декабря попытаются достичь договоренности по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины в течение следующих двух лет.

Деньги должны быть использованы для удовлетворения экономических и военных потребностей Украины. При этом шанс на то, что договоренность не будет достигнута, довольно велик. Об этом говорится в материале Associated Press.

В статье отмечается, что Украина находится на грани банкротства. Международный валютный фонд оценивает, что Украине понадобится около 137 млрд евро в 2026-м и 2027-м годах на закрытие финансовых потребностей, при этом деньги должны поступить уже к весне.

Саммит Европейского Совета состоится 18-19 декабря. На нем будет председательствовать президент Евросовета Антонио Кошта. Перед саммитом Кошта заявил, что на саммите будут обсуждать две темы — Украина и безопасность в Европе; а также финансирование ЕС на 2028-2034 годы. Кроме того, президент Евросовета пообещал, что будет вести переговоры с лидерами стран, которые не поддерживают идею Еврокомиссии, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение.

Предложение Европейской комиссии предусматривает использование замороженных российских активов для гарантирования "репарационного кредита" Украине на сумму 90 млрд евро. В целом планируется взять 210 млрд евро для того, чтобы гарантировать возврат этого кредита.

Позиции относительно этого плана разнятся в Европе. Если Еврокомиссия считает план юридически обоснованным, то Европейский центральный банк предупреждает, что такая инициатива может ухудшить отношение к единой валюте — евро.

Перед этим Европейский центральный банк отказался стать "кредитором последней надежды" в схеме с предоставлением Украине репарационного кредита на 140 млрд евро с использованием российских активов.

Замороженные российские активы — где хранятся

Большинство замороженных активов принадлежат Центральному банку России и хранятся в брюссельской финансовой клиринговой палате Euroclear.

Центральный банк России объявил, что подает иск против Euroclear в московском суде на 230 млрд долларов. Там посчитали, что размер ущерба был выведен из суммы заблокированных средств, стоимости ценных бумаг и упущенной выгоды регулятора.

В Бельгии неоднократно заявляли, что Россия может обратиться в суд после завершения войны, или прибегнуть к другим, менее честным способам возврата денег.

Сама палата Euroclear тоже опасается за свою репутацию. Они опасаются, что международные инвесторы могут искать другие варианты, вместо Euroclear, если палата переведет российские активы в долговой инструмент ЕС, как того требует план фон дер Ляйен.

Еврокомиссия запланировала план Б

Еврокомиссия предложила второй вариант — привлечь средства на международных рынках. Подобный механизм использовался для финансирования крупного фонда экономического восстановления после начала пандемии коронавируса в 2020-м году.

За этот вариант выступает Бельгия. В то же время проблема с реализацией этого плана заключается в том, что он потребует согласия всех 27 стран-членов Евросоюза. Зато Венгрия занимает категорическую позицию, согласно которой отказывается финансировать Украину.

Репарационный кредит, который является основной версией для Еврокомиссии, зато требует примерно две трети голосов стран-членов для принятия. В то же время важно отметить, что голоса государств-членов имеют разные весовые коэффициенты в соответствии с количеством населения этих стран с определенной поправкой, которая позволяет маленьким государствам иметь гарантированное минимальное представительство.

Накануне саммита оставалось непонятным, как именно будет работать этот план, какие гарантии предоставит каждая страна, чтобы заверить Бельгию, что она не сталкивается с Россией в одиночку, и даже могут ли лидеры на самом деле одобрить его на этой неделе.

"Вы говорите о мобилизации государственных финансов. Парламентам, возможно, придется высказать свое мнение. Это непросто", — заявил один из еврочиновников.

Ранее сообщалось, что семь стран ЕС выступили против кредита для Украины за счет замороженных средств РФ.

На прошлой неделе правительства стран Европейского союза анонсировали начало процесса заморозки активов Центрального банка России, заблокированных в Европе, на долгосрочную перспективу.