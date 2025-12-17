Україна на межі банкрутства: у МВФ розповіли, скільки грошей треба на наступні 2 роки

Європейські лідери з 18 грудня спробують досягти домовленості щодо використання заморожених російських активів для фінансування України впродовж наступних двох років.

Гроші мають бути використані для задоволення економічних та військових потреб України. При цьому шанс на те, що домовленість не буде досягнута, доволі великий. Про це йдеться в матеріалі Associated Press.

У статті наголошується, що Україна перебуває на межі банкрутства. Міжнародний валютний фонд оцінює, що Україні знадобиться близько 137 млрд євро у 2026-му та 2027-му роках на закриття фінансових потреб, при цьому гроші мають надійти вже до весни.

Саміт Європейської Ради відбудеться 18-19 грудня. На ньому головуватиме президент Євроради Антоніо Кошта. Перед самітом Кошта заявив, що на саміті обговорюватимуть дві теми — Україна й безпека в Європі; а також фінансування ЄС на 2028-2034 роки. Крім того, президент Євроради пообіцяв, що вестиме перемовини з лідерами країн, які не підтримують ідею Єврокомісії, доти, доки не буде досягнуто угоди.

Пропозиція Європейської комісії передбачає використання заморожених російських активів для гарантування "репараційного кредиту" Україні на суму 90 млрд євро. Загалом планується взяти 210 млрд євро для того, щоб гарантувати повернення цього кредиту.

Позиції щодо цього плану різняться в Європі. Якщо Єврокомісія вважає план юридично обґрунтованим, то Європейський центральний банк попереджає, що така ініціатива може погіршити ставлення до єдиної валюти — євро.

Перед цим Європейський центральний банк відмовився стати "кредитором останньої надії" у схемі з наданням Україні репараційного кредиту на 140 млрд євро з використанням російських активів.

Заморожені російські активи — де зберігаються

Більшість заморожених активів належать Центральному банку Росії та зберігаються у брюссельській фінансовій кліринговій палаті Euroclear.

Центральний банк Росії оголосив, що подає позов проти Euroclear у московському суді на 230 млрд доларів. Там порахували, що розмір збитку був виведений із суми заблокованих коштів, вартості цінних паперів і упущеної вигоди регулятора.

У Бельгії неодноразово заявляли, що Росія може звернутися до суду після завершення війни, або вдатися до інших, менш чесних способів повернення грошей.

Сама палата Euroclear теж побоюється за свою репутацію. Вони побоюються, що міжнародні інвестори можуть шукати інші варіанти,замість Euroclear, якщо палата переведе російські активи до боргового інструменту ЄС, як того вимагає план фон дер Ляєн.

Єврокомісія запланувала план Б

Єврокомісія запропонувала другий варіант — залучити кошти на міжнародних ринках. Подібний механізм використовувався для фінансування великого фонду економічного відновлення після початку пандемії коронавірусу у 2020-му році.

За цей варіант виступає Бельгія. У той же час проблема з реалізацією цього плана полягає в тому, що він вимагатиме згоди всіх 27 країн-членкинь Євросоюзу. Натомість Угорщина займає категоричну позицію, відповідно до якої відмовляється фінансувати Україну.

Репараційний кредит, який є основною версією для Єврокомісії, натомість вимагає приблизно дві третини голосів країн-членів для прийняття. У той же час важливо зазначити, що голоси держав-членів мають різні вагові коефіцієнти відповідно до кількості населення цих країн з певною поправкою, яка дає змогу маленьким державам мати гарантоване мінімальне представництво.

Напередодні саміту залишалося незрозумілим, як саме працюватиме цей план, які гарантії надасть кожна країна, щоб запевнити Бельгію, що вона не стикається з Росією самотужки, і навіть чи можуть лідери насправді схвалити його цього тижня.

"Ви говорите про мобілізацію державних фінансів. Парламентам, можливо, доведеться висловити свою думку. Це непросто", — заявив один з єврочиновників.

Раніше повідомлялося, що сім країн ЄС виступили проти кредиту для України за рахунок заморожених коштів РФ.

Минулого тижня уряди країн Європейського союзу анонсували початок процесу заморозки активів Центрального банку Росії, заблокованих у Європі, на довгострокову перспективу.