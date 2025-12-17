Отключение света 18 декабря: в Одесской области графики пока не действуют из-за российских обстрелов

На четверг, 18 декабря, запланированы от двух до трех отключений электроснабжения в течение суток. Вместе с тем, графики для бытовых потребителей в Одессе и области пока не действуют.

18 декабря во всех областях Украины продолжат действовать графики отключений света из-за постоянных атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры. ДТЭК опубликовал графики для Киева и двух областей Украины.

Относительно Одесской области в ДТЭК делали заявление ранее, сообщив, что из-за массированного обстрела россиян 12 декабря ситуация с энергетикой остается тяжелой.

В ночь на 12 декабря Россия нанесла один из самых массированных ударов по Одесской области. Были серьезно повреждены все высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в области, а также распределительная подстанция ДТЭК.

Из-за масштаба разрушений в Одесской области сейчас невозможно применить графики отключений, ведь часть объектов физически уничтожена.

Графики отключений света в Киеве на 18 декабря

Графики отключений света на 18 декабря для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 18 декабря для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 18 декабря

Графики отключений света на 18 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 18 декабря для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 18 декабря

Графики отключений света на 18 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 18 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему в случае отключения света счетчик все равно "крутит", ведь кажется, что потребление должно быть ниже, но цифры почти не меняются.

Ранее издание The Washington Post предупреждало, что Киев и восточные регионы Украины оказались на грани масштабного энергетического коллапса из-за постоянных атак России на электростанции и линии передачи электроэнергии.