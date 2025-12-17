Відключення світла 18 грудня: на Одещині графіки поки не діють через російські обстріли

На четвер, 18 грудня, заплановані від двох до трьох відключень електропостачання впродовж доби. Разом з тим, графіки для побутових споживачів в Одесі та області поки не діють.

18 грудня в усіх областях України продовжать діяти графіки відключень світла через постійні атаки росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури. ДТЕК опублікував графіки для Києва та двох областей України.

Стосовно Одеської області у ДТЕК робили заяву раніше, повідомивши, що через масований обстріл росіян 12 грудня ситуація з енергетикою лишається важкою.

В ніч на 12 грудня Росія завдала одного з наймасованіших ударів по Одещині. Були серйозно пошкоджені всі високовольтні підстанції "Укренерго" в області, а також розподільча підстанція ДТЕК.

Через масштаб руйнувань на Одещині зараз неможливо застосувати графіки відключень, адже частина об'єктів фізично знищена.

Графіки відключень світла в Києві на 18 грудня

Графіки відключень світла на 18 грудня для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 18 грудня для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 18 грудня

Графіки відключень світла на 18 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 18 грудня для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 18 грудня

Графіки відключень світла на 18 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 18 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому в разі відключення світла лічильник однаково "крутить", адже здається, що споживання має бути нижчим, але цифри майже не змінюються.

Раніше видання The Washington Post попереджало, що Київ та східні регіони України опинилися на межі масштабного енергетичного колапсу через постійні атаки Росії на електростанції та лінії передачі електроенергії.