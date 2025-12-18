В Раде предложили вдвое повысить "минималку": какую зарплату смогут получать украинцы

Народный депутат партии "Слуга народа" Максим Заремский предложил Верховной Раде Украины значительно повысить минимальную заработную плату в 2026 году — до 20 тысяч гривен в месяц. Инициатор законопроекта считает, что действующий показатель не соответствует реальным потребностям украинцев и не обеспечивает достойного уровня жизни.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №14297, в проекте Госбюджета на 2026 год предусмотрено увеличение минимальной зарплаты только до 8 647 гривен в месяц и 52 гривны в час. Однако, по словам нардепа, такая сумма фактически не позволяет покрыть даже базовые потребности одного человека, не говоря о семье. Она не соответствует реалиям жизни и является недостаточной для достойного существования.

В Верховной Раде предложили значительно повысить минимальную зарплату в Украине Фото: Скриншот

"Этот показатель является абсолютно недостаточным для обеспечения жизни граждан, он оторван от реалий жизни и де-факто не способен обеспечить базовые условия для одного человека, не говоря об обеспечении условий для семьи. Поэтому возникла необходимость инициировать пересмотр размера минимальной зарплаты и установление ее на уровне, достаточном для обеспечения минимально возможных условий жизни, а не существования", — говорится в пояснительной записке.

Целью законопроекта является установление "справедливого" уровня минимальной заработной платы. Автор предлагает повысить ее до 20 000 гривен в месяц и до 121 гривны в час. Финансировать это планируется за счет части прибыли Национального банка Украины, которая будет перечислена в Государственный бюджет в сумме не менее 176 миллиардов гривен.

Законопроект не требует изменений в другие законы, ведь он согласуется с Конституцией Украины, Бюджетным кодексом и действующим Законом о Госбюджете на 2026 год. Для реализации инициативы также можно использовать средства государственных резервных фондов, международную помощь, гранты и займы от иностранных правительств или международных финансовых организаций.

По оценке инициатора, принятие законопроекта позволит установить социально справедливый уровень минимальной зарплаты, повысит благосостояние граждан и поможет урегулировать социальные неравенства в стране.

