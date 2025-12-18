У Раді запропонували вдвічі підвищити "мінімалку": яку зарплату зможуть отримувати українці

Народний депутат партії "Слуга народу" Максим Заремський запропонував Верховній Раді України значно підвищити мінімальну заробітну плату у 2026 році — до 20 тисяч гривень на місяць. Ініціатор законопроєкту вважає, що чинний показник не відповідає реальним потребам українців і не забезпечує гідного рівня життя.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №14297, у проєкті Держбюджету на 2026 рік передбачено збільшення мінімальної зарплати лише до 8 647 гривень на місяць і 52 гривні за годину. Проте, за словами нардепа, така сума фактично не дозволяє покрити навіть базові потреби однієї людини, не кажучи про сім’ю. Вона не відповідає реаліям життя та є недостатньою для гідного існування.

У Верховній Раді запропонували значно підвищити мінімальну зарплату в Україні Фото: Скриншот

"Цей показник є абсолютно недостатнім для забезпечення життя громадян, він відірваний від реалій життя та де-факто не здатний забезпечити базові умови для однієї особи, не кажучи про забезпечення умов для сім’ї. Тому виникла необхідність ініціювати перегляд розміру мінімальної зарплати та встановлення її на рівні, достатньому для забезпечення мінімально можливих умов життя, а не існування", — йдеться у пояснювальній записці.

Метою законопроєкту є встановлення "справедливого" рівня мінімальної заробітної плати. Автор пропонує підвищити її до 20 000 гривень на місяць та до 121 гривні за годину. Фінансувати це планується коштом частини прибутку Національного банку України, яка буде перерахована до Державного бюджету у сумі щонайменше 176 мільярдів гривень.

Законопроєкт не потребує змін до інших законів, адже він узгоджується з Конституцією України, Бюджетним кодексом та чинним Законом про Держбюджет на 2026 рік. Для реалізації ініціативи також можна використовувати кошти державних резервних фондів, міжнародну допомогу, гранти та позики від іноземних урядів або міжнародних фінансових організацій.

За оцінкою ініціатора, ухвалення законопроєкту дозволить встановити соціально справедливий рівень мінімальної зарплати, підвищить добробут громадян і допоможе врегулювати соціальні нерівності в країні.

Нагадаємо, що раніше народні депутати Данило Гетманцев і Руслан Стефанчук подали до проєкту бюджету на 2026 рік ініціативу, яка передбачає суттєве зростання базових ставок для працівників закладів вищої освіти.

