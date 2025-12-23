Поддержка ВСУ со стороны компаний в этом году изменилась, приобрела другой характер и темпы. Фокус проанализировал инициативы и выяснил: 2025-й стал для украинского бизнеса годом постоянного оборонного донорства.

Как "усталость от войны" превратить в энергию для помощи, которая приблизит достойный мир? Системно поддерживать украинскую армию. Если в начале полномасштабного вторжения доминировали экстренные закупки и хаотичные волонтерские инициативы, а 2024 год стал годом стабилизации, то 2025-й демонстрирует другую тенденцию: компании строят собственные долгосрочные программы поддержки ВСУ, финансируют целевые военные проекты, берут под патронат отдельные подразделения.

В этом году украинский бизнес сохранил высокий уровень помощи фронту. Поддержка ВСУ остается массовой, но постепенно структурируется: меньше эмоциональных разовых сборов, больше регулярных отчислений от оборота и интеграции помощи в бизнес-стратегию. Корпоративные инициативы свидетельствуют, что роль компаний в донатах только усиливается.

Данные корпоративных отчетов и исследований о донатах указывают, что значительная часть средних и крупных организаций сохраняет регулярную поддержку Сил обороны, а для многих брендов участие в проектах для ВСУ стало важным элементом репутационной политики.

Украинцы поддерживают бренды, которые помогают ВСУ

Как подтверждает ряд исследований, для многих украинцев поддержка ВСУ бизнесом стала ключевым фактором лояльности к брендам, наряду с ценой и национальным происхождением. Так, по данным международной аудиторско-консалтинговой компании Deloitte, 55% украинцев считают важным, что бренды поддерживают ВСУ, и это является ключевым фактором при выборе товаров, наряду с ценой (64%) и украинским производством (74%).

"Для 55% опрошенных важно, чтобы бизнес помогал ВСУ, и они охотно будут покупать товары таких производителей по умеренной цене, а 28% — даже по значительно более высокой", — говорится в исследовании.

Поэтому публичная и прозрачная поддержка ВСУ, благотворительность и инвестиции в громады стали ключевыми драйверами положительного отношения к бренду на фоне войны, поэтому бизнес 2025 года чаще переводит помощь в долгосрочные программы, ведь в войне на истощение выигрывают не разовые рекорды, а постоянные механизмы.

Если 2024 год зафиксировал стабильно высокий процент компаний-доноров, с заметным смещением в сторону регулярных отчислений от оборота. В 2025-м на фоне "усталости" общества средняя сумма доната физлиц несколько просела, но общие объемы поступлений на ВСУ выросли за счет крупных сборов и организованных доноров. Так, украинский бизнес и в этом году доказал, что готов быть не просто благотворителем, а полноценной частью армейского тыла — ответственной, организованной и долговременной

Kernel системно сотрудничает с тремя бригадами ВСУ Фото: Kernel

Kernel — надежный тыл: более 4,4 млрд грн помощи армии

Агротехнологическая компания Kernel демонстрирует один из самых масштабных частных взносов в поддержку ВСУ. С 24.02.2022 года компания направила на нужды Сил обороны 4,4 млрд гривен. В среднем в год компания выделяет на помощь ВСУ более 1-1,2 млрд грн.

Подавляющее большинство средств направлены на закупку техники, оборудования и других ресурсов по запросу бригад.

Изначально компания выбрала модель помощи — напрямую сотрудничать с отдельными бригадами (93, 72 и 95 бригады), быть с ними на связи 24/7, чтобы оперативно получать запросы и отвечать на них, осуществляя закупку всего необходимого и передавая представителям бригад. Также часть из этих средств была выделена на строительство защитных сооружений на Черниговщине.

Остальные — направлены на выплаты мобилизованным коллегам, помощи семьям погибших, оплату реабилитации и тому подобное.

Данные о поддержке есть в открытом доступе на специальном сайте компании.

Агротехнологическая компания Kernel сделала один из самых масштабных частных взносов в поддержку ВСУ Фото: Kernel

Kernel и в дальнейшем будет обеспечивать поддержку Сил Обороны Украины столько, сколько этого потребует ситуация в стране и сохранится потребность в помощи. Компания продолжает помогать в наработанном формате: закупает технику и оборудование для бригад поддержки и расширяет форматы сотрудничества в зависимости от запросов и потребностей времени. Отдельное направление — корпоративное волонтерство, которое фокусируется на поддержке раненых военных в госпиталях.

"Уже второй год в компании действует проект по корпоративному волонтерству. Его идея возникла из понимания, что бойцам нужна поддержка не только на фронте, но и в госпиталях — во время выздоровления и реабилитации после ранения. В рамках проекта работники Kernel посещают раненых коллег-военнослужащих и бойцов из партнерских бригад в госпиталях, предоставляя им моральную поддержку и необходимые вещи. Благодаря присутствию компании в 12 регионах уже осуществлено около 900 визитов волонтеров к защитникам, и проект продолжает расти", — отметили в компании.

Фото: Kernel Фото: Kernel

Военным передают "Пакеты восстановления" — адаптивную одежду, средства гигиены, витамины, книги, игры и детские рисунки. Эти теплые знаки внимания помогают бойцам быстрее оправиться и почувствовать, что о них заботятся.

Также Kernel вместе с корпусом "Азов" начали инициативу "Мы должны вместе вырастить новое поколение". Ее цель — познакомить школьников с миром современного агробизнеса, дать возможность попробовать себя в разных профессиях, получить практический опыт и в дальнейшем — приобщиться к аграрной сфере. Проект ориентирован на учеников 9-11 классов из семей военных корпуса "Азов", но в дальнейшем планируется охватить им и старшую молодежь. Это один из возможных форматов партнерства бизнеса и боевой бригады, чтобы одновременно поддерживать защитников и их семьи сегодня и способствовать развитию Украины в будущем.

"Аврора": сотни миллионов гривен и комбинированный формат помощи

Сеть "Аврора" регулярно поддерживает благотворительные инициативы, волонтерские сборы и социально важные проекты. Общая сумма благотворительных взносов с начала полномасштабного вторжения составляет 729 млн грн, в том числе в 2025-м было направлено 243 млн грн.

В этом году большая часть нашей помощи была финансовой — 106,49 млн грн, включая институциональную поддержку. Помощь в виде техники, оборудования и других ресурсов для ВСУ составила 24,79 млн грн.

"Сеть "Аврора" как частное предприятие обеспечивает прозрачность и контроль всех благотворительных взносов через внутренние процедуры отчетности. Информация о поддержке ВСУ систематизируется ответственными подразделениями и отражается в наших годовых публичных материалах о деятельности компании. Все благотворительные расходы проходят внутренний аудит и согласование в соответствии с политиками компании", — рассказали Фокусу в "Авроре".

А в 2026 году сети будут продолжать поддерживать Силы обороны Украины.

АТБ: более 2 млрд грн помощи, 1500 авто и 1000 дронов

Корпорация АТБ — крупный игрок отечественного ритейла — с начала полномасштабной войны предоставила Вооруженным силам более 2 млрд грн помощи. Для сил обороны передано более 1500 автомобилей специального назначения — пикапы, вездеходы 6×6 и 8×8, штабные и оперативные машины, а также грузовики повышенной проходимости. Кроме того, корпорация АТБ закупила и передала более 1000 дронов Mavic3 Pro, которые эффективно используются в боевых операциях.

В 2025-м в рамках проекта "Благотворительные взносы" украинским дронщикам передано семь новых авто специального назначения общей стоимостью 150 тыс евро, а также 105 дронов Mavic3 Pro для 32-го отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ и 26-й артиллерийской бригады им.

Даже празднование 30-летия компании в 2023 году полностью посвятили поддержке войска: за два месяца собрали 68 млн грн, к которым добавили 100 млн собственных средств, общая сумма юбилейного доната достигла 168 млн грн. Средства пошли на современную технику и дроны для подразделений ВСУ.

АТБ обеспечивает прозрачную отчетность: все данные о благотворительных взносах и переданном оборудовании можно найти в налоговых отчетах компании, а общая информация публикуется на официальных страницах в открытом доступе.

ОККО: более 3 млрд грн помощи, 1500 авто и боевые дроны

С начала полномасштабного вторжения компания ОККО направила на поддержку ВСУ более 3 млрд грн, из которых в 2025 году — более 800 млн грн. Большинство помощи предоставлялась деньгами.

Самой масштабной инициативой стал проект ОКО ЗА ОКО, который реализуется в партнерстве с фондом "Вернись живым" с 2022 года. На финансирование проекта сеть перечисляет по 1 грн с каждого литра топлива PULLS.

Первая волна: приобретено 25 разведывательных комплексов "ШАРК" для ВСУ общей стоимостью 325 млн грн, включая авто, 2 БПЛА и пусковую установку для каждого комплекса.

Вторая волна: передано 100 автоматических гранатометов, 200 крупнокалиберных пулеметов и 300 минометов на сумму 400 млн грн, дополнительно 48 млн грн на комплекс "Длинные РУКи ТрО".

Третья волна: приобретено 10 боевых комплексов Пульстрон для десантно-штурмовых подразделений на сумму 500 млн грн. Комплексы уже нанесли врагу ущерб на более 220 млн USD.

Четвертая волна (2025): обеспечение ВСУ FPV-перехватчиками и сопутствующей техникой в рамках проекта "Дронопад", аккумулировано 257 млн грн.

"Мы понимаем, кому обязаны возможностью жить и работать в свободной Украине, поэтому максимально поддерживаем Силы обороны. Вместе с фондом "Вернись живым" реализуем системные проекты по комплексному обеспечению подразделений оружием и техникой. И одновременно выражаем благодарность каждому военному в простых вещах — горячем кофе, смайлике на хот-доге, скидке на топливо", — комментирует вице-президент по маркетингу и развитию ОККО Василий Дмитрив.

По состоянию на ноябрь 2025 года общая помощь Астарты превышает 1,46 млрд грн

Астарта: за год — более 830 млн грн на поддержку ВСУ

С первых дней полномасштабного вторжения компания Астарта системно поддерживает Украину через гуманитарную платформу "Common Help Ukraine", созданную совместно с фондом "Поверь в себя". По состоянию на ноябрь 2025 года общая помощь компании превышает 1,46 млрд грн, из которых более 830 млн грн направлено непосредственно на поддержку ВСУ.

Помощь носит комплексный характер и включает денежные взносы, технику, оборудование, военную амуницию, транспорт, энергетические ресурсы, средства защиты, продукты питания и медикаменты. На сегодня 657 работников компании служат в ВСУ, а 221 ветеран уже вернулся к работе.

Астарта работает через проверенные благотворительные фонды и военные подразделения, среди которых 30-я отдельная механизированная бригада, 112-я отдельная бригада, 831-я бригада тактической авиации, 12-й отдельный отряд спецназначения, 40-я бригада тактической авиации, 73-й морской центр спецопераций и другие подразделения ВСУ. Такой подход обеспечивает прозрачность и эффективность использования ресурсов.

Поддержка ВСУ будет оставаться приоритетом для Астатрты и в 2026 году

Компания регулярно публикует детальные отчеты, которые проходят независимый аудит, а партнеры предоставляют информацию о целевом использовании средств.

Поддержка ВСУ будет оставаться приоритетом в 2026 году. Астарта продолжит системную работу через платформу "Common Help Ukraine", обеспечивая как финансовую поддержку, так и поставки оборудования и ресурсов, а также поддержку ветеранов и их семей через восстановление здоровья, психологическое сопровождение, обучение и переквалификацию.

В центре стратегии социальной ответственности EVA — системная поддержка военных Фото: Eva

EVA: бизнес, который превращает ресурсы в технику, обучение и поддержку военных

С начала полномасштабного вторжения поддержка Сил обороны стала одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности EVA. За почти четыре года войны компания направила на помощь армии более 97 млн грн, из которых более 23 млн грн — в 2025 году.

Компания неоднократно самостоятельно передавала военным технику, оборудование, экипировку и средства гигиены. EVA участвовала в масштабных сборах фонда "Вернись живым" ("Black Box", "Единство") и Фонда Сергея Притулы, в частности на нынешний "Единозбир" было перечислено 1 млн грн. Эти проекты обеспечивают армию высокотехнологичным оборудованием, дронами, средствами связи и другими критически важными ресурсами.

В сотрудничестве с фондами-партнерами и клиентами бизнес реализовывал и собственные инициативы: собранные средства конвертировались во внедорожники, бронированные авто, мотоциклы, беспилотные комплексы Mini Shark, средства РЭБ, оборудование для связи и компьютерную технику. Результаты всех проектов компания публикует на своих официальных страницах и ресурсах партнеров.

Отдельное направление корпоративной социальной ответственности EVA — волонтерские инициативы Фото: Eva

Отдельным направлением КСО-стратегии является поддержка женщин на фронте.

В 2025 году компания запустила масштабную социальную инициативу "Миссия — жизнь" вместе с ОО "Землячки". Проект собрал 9,2 млн грн, что позволило обеспечить 184 боевых медика полноценными комплектами экипировки, адаптированной под женскую анатомию. Инициатива также привлекла внимание к тому, что в рядах Сил обороны сейчас служат более 70 000 женщин, потребности которых должны учитываться.

EVA — волонтерские проекты EVA — волонтерские проекты EVA — волонтерские проекты EVA — волонтерские проекты EVA — волонтерские проекты

"Проект "Миссия — жизнь" по-своему особенный для нас. Поскольку это не просто обеспечение медиков необходимым снаряжением. Это — масштабная кампания, целью которой было освещение темы женщин на фронте. Потому что их вклад и их потребности пока не получают достаточного внимания. Для нас этот проект — о достоинстве, равенстве и благодарности защитницам", — комментирует Александра Гнатик, руководитель PR-направления EVA и EVA.UA.

Компания адресно поддерживает мобилизованных сотрудников, закупая по их запросам форму, снаряжение, технику и транспорт. Продолжает работать и "Оперативный штаб" — инициатива, реализуемая с первых дней полномасштабного вторжения исключительно за счет собственных средств EVA. В его рамках компания по запросам передает гигиенические товары военным подразделениям, госпиталям, больницам и тому подобное. За время работы штаб закрыл более 770 заявок на сумму более 7,7 млн грн, из них более 180 заявок — в 2025 году.

С начала полномасштабного вторжения EVA реализовала уже 29 социальных проектов в направлениях поддержки войска, гражданских, пострадавших от российской агрессии, детей и даже приютов для животных. Вместе с клиентами и партнерами компания направила на помощь более 124 млн грн, из которых 23 млн грн — в 2025 году.

В 2026 году EVA продолжит оборонные и социальные инициативы в рамках корпоративной стратегии устойчивого развития. Ведь стремление компании помогать, быть рядом и брать ответственность в самые сложные времена остается неизменным.

5,2 млрд грн с начала полномасштабной войны Метинвест направил на нужды армии

Метинвест: ключевой донор ВСУ и фортификаций 2025 года

Метинвест (СКМ) — ведущая горно-металлургическая группа компаний SCM, один из крупнейших частных доноров для ВСУ. По информации самой компании, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на поддержку государства и его граждан 9,72 млрд грн, из которых 5,2 млрд грн — на нужды армии в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".

В этом году Метинвест передал ВСУ:

805 мобильных стальных укрытий ("крыивок"),

300 металлических экранов и трехтонный панцирь для защиты комплексов Patriot,

более 8200 дронов,

150 тыс. единиц амуниции,

25 тыс. шлемов,

более 70 автомобилей.

Компания также поставляет специальные металлические конструкции для фортификаций и выделила 26 млн грн на тактическую медицину, профинансировав два подземных госпиталя стандарта NATO Role 2. Из 50 тыс. сотрудников более 8 тыс. служат в Силах обороны. Эти проекты делают Метинвест стратегическим партнером ВСУ в инженерном обеспечении фронта и технологической защите страны.

"В условиях полномасштабной войны Метинвест мобилизовал все свои ресурсы, чтобы сохранить коллектив и защитить государство. Более трех с половиной лет нашим приоритетом остается помощь войску и людям", — сказал генеральный директор Метинвест Юрий Рыженков.

С начала полномасштабного вторжения Киевстар инвестировал более 3,8 млрд грн в помощь ВСУ Фото: Київстар

"Киевстар": 351 млн грн за год, донаты абонентов и технологические проекты

С начала полномасштабного вторжения "Киевстар" — один из крупнейших операторов телекоммуникаций в Украине инвестировал более 3,8 млрд грн в помощь ВСУ, обществу, национальные программы цифрового восстановления и поддержку абонентов. В частности, на помощь военным компания уже направила более 3 млрд грн, включая денежные взносы на проверенные фонды ("Вернись живым", United24), донаты абонентов через программу Суперсила "Помощь ВСУ+", а также передачу техники и оборудования (средства связи, ноутбуки, другое снаряжение).

В 2025 году "Киевстар" продолжает поддержку ВСУ через комплексные проекты и донаты абонентов. За текущий год абоненты внесли 175 млн грн, а компания добавила более 176 млн грн на реализацию инициатив фонда "Вернись живым" и технологических проектов для военных.

Компания реализует комплексные технологические проекты для повышения эффективности операций ВСУ, например, совместно с фондом "Вернись живым" проект "Нам здесь жить", который включает шесть инициатив с общей суммой почти 500 млн грн.

Киевстар системно поддерживает войско, обеспечивая как финансовые ресурсы, так и технику, оборудование и т.д. Фото: Київстар

"Киевстар" системно поддерживает войско, обеспечивая как финансовые ресурсы, так и технику, оборудование и другие ресурсы. Компания придерживается прозрачной отчетности: все данные о помощи публикуются на сайтах партнерских благотворительных фондов, а информация проходит многоуровневую проверку.

Поддержка ВСУ будет оставаться приоритетом в 2026 году. "Киевстар" продолжит комплексную поддержку через благотворительные взносы компании, донаты абонентов и передачу техники и оборудования, реагируя на актуальные потребности фронта и сотрудничая с проверенными фондами.

"Новая почта": помощь ВСУ и поддержка мобилизованных

В этом году "Новая почта" инвестировала в победу 1,6 млрд грн. Из этой суммы 332 млн грн пошли непосредственно на нужды военных, а 549 млн грн — на поддержку мобилизованных работников. А с начала полномасштабного вторжения общий объем помощи ВСУ, мобилизованным сотрудникам и в рамках проекта Гуманитарной почты составляет 6,6 млрд грн. Из них 2 млрд грн направлены на поддержку военных, а 1,8 млрд грн — на помощь мобилизованным сотрудникам.

Поддержка военных включает денежные взносы, закупку и передачу техники, оборудования, амуниции, средств связи, транспортных средств и других ресурсов. Компания сотрудничает с проверенными благотворительными фондами и общественными организациями, а мобилизованным работникам обеспечивает снаряжение, средства защиты и ежемесячную финансовую помощь.

Ежегодно "Новая почта" готовит годовой отчет, в котором отражаются все направления помощи военным и мобилизованным сотрудникам. Отдельный аудит этих данных не проводится, но вся информация публичная.

Компания планирует продолжать поддержку ВСУ в 2026 году, сохраняя системный подход и сочетая финансовые взносы, передачу оборудования и техники, а также другие формы помощи в соответствии с потребностями фронта.

Эпицентр: более 8 млрд грн помощи ВСУ и гуманитарные потребности за время большой войны

Группа компаний "Эпицентр К" с начала полномасштабного вторжения оказывает помощь ВСУ и украинцам. И общая сумма уже превысила 8 млрд гривен, включая технику, строительные материалы, амуницию, лекарства, генераторы, продукты и транспорт. Компания передала фуры, микроавтобусы и строительную технику для логистики грузов из Европы, обеспечив фронт и тыл необходимыми ресурсами.

В этом году "Эпицентр" делает акцент на поддержку ВСУ и медиков. Компания передала 500 генераторов и 1000 единиц инструмента на 11 млн грн, а также реанимобили в рамках программы с UNITED24. В частности, компания закупила 85 реанимобилей на 250 млн грн для спасения жизней на фронте и в тылу, профинансировала аппараты Schiller Easy Pulse (6,3 млн грн) для ВСУ и оснащение лаборатории Городокской больницы (12,3 млн грн).

Ciklum: поддержка ВСУ и благотворительные инициативы

В 2025 году Ciklum и ее сотрудники задонатили на поддержку ВСУ 1 212 000 долларов. А с начала полномасштабного вторжения общая сумма помощи компании превысила 5 339 500 долларов.

Оказанная помощь охватывает преимущественно денежные взносы в поддержку военных, мобилизованных коллег и различных благотворительных проектов. Кроме этого, компания передавала компьютеры, ноутбуки и школьные принадлежности для обучения, а также подарки для детей фонда "Дети Героев", которые потеряли родителей на войне.

Все благотворительные взносы осуществляются по официальным каналам — средства поступают напрямую в фонд "Вернись Живым". Ciklum ежемесячно информирует сотрудников об общих суммах донатов, а масштабные инициативы дополнительно освещаются во внутренних коммуникациях и соцсетях. Как международная компания, Ciklum проходит регулярные внешние аудиты финансовой отчетности по международным и локальным стандартам, что гарантирует полную прозрачность всех благотворительных операций.

Компания планирует продолжать поддержку ВСУ в 2026 году, сохраняя и постепенно увеличивая объемы помощи. Форматы поддержки остаются комплексными — финансовые взносы и привлечение специалистов к благотворительным инициативам.

Компании-доноры доказывают, что в военное время важна способность бизнеса брать на себя постоянную ответственность и действовать без пауз

TechMagic: системная поддержка ВСУ с первых дней войны

ІТ-компания TechMagic, входящая в топ-10 ІТ-доноров по версии специализированного ІТ-медиа AIN.UA, системно поддерживает ВСУ во время полномасштабного вторжения и становится примером того, как решающую роль в поддержке армии играет не статус корпорации-гиганта, а регулярность, вовлеченность команды и системный подход к помощи. В Tech Magic максимально сфокусированы именно на поддержке войска.

Задонатив более 37 млн грн в течение войны, только в этом году компания передала 1 млн грн фонду "Вернись живым" на миномет, 700 тыс. грн — НРК "Вепрь" для "Волков да Винчи", еще 1 млн грн — на кейсевак для корпуса "Азов". Компания закупила 3 разведывательных дрона FreeUA самолетного типа для РУБпАК "Черный стриж", а также планшеты, ноутбуки и Starlink на запросы коллег, чьи родные служат на фронте.

Компания является соорганизаторами ежегодной акции Day4Defenders, суть которой заключается в том, чтобы всю выручку за 1 октября (День Защитников и Защитниц) передать на помощь фронту. Объединив 23 компании в этом году нам удалось сгенерировать почти 10 млн грн для нужд военных.

"Еще одно направление — корпоративные дни донора: сотрудники могут сдать кровь для раненых прямо в офисе", — добавляет соосновательница ІТ-компании Лидия Даць.

В 2026-м в TechMagic готовятся передать около 10 млн гривен на поддержку армии и национальной безопасности, продолжая поддержку мобилизованных коллег.

"Наша поддержка не ситуативная, а постоянная и системная", — говорит Лидия Даць.

В 2025 году поддержка ВСУ со стороны бизнеса перестала быть реакцией на чрезвычайную ситуацию и превратилась в инфраструктуру. Украинские компании — от корпораций-тяжеловесов до международных ІТ-бизнесов — фактически сформировали второй контур обороны, работающий параллельно с бюджетом страны.

Решающим фактором стала системность: регулярные отчисления, долгосрочные программы, фокус на конкретные потребности подразделений и технологические решения для фронта. Именно такой подход в этом году определил лидеров помощи ВСУ — тех, кто способен держать темп не неделями, а годами.