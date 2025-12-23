Підтримка ЗСУ з боку компаній цьогоріч змінилася, набула іншого характеру та темпів. Фокус проаналізував ініціативи і з'ясував: 2025-й став для українського бізнесу роком постійного оборонного донорства.

Як "втому від війни" перетворити на енергію для допомоги, яка наблизить достойний мир? Системно підтримувати українську армію. Якщо на початку повномасштабного вторгнення домінували екстрені закупівлі та хаотичні волонтерські ініціативи, а 2024 рік став роком стабілізації, то 2025-й демонструє іншу тенденцію: компанії будують власні довгострокові програми підтримки ЗСУ, фінансують цільові військові проєкти, беруть під патронат окремі підрозділи.

Цьогоріч український бізнес зберіг високий рівень допомоги фронту. Підтримка ЗСУ лишається масовою, але поступово структуризується: менше емоційних разових зборів, більше регулярних відрахувань від обороту та інтеграції допомоги у бізнес-стратегію. Корпоративні ініціативи свідчать, що роль компаній у донатах лише посилюється.

Дані корпоративних звітів і досліджень про донати вказують, що значна частина середніх і великих організацій зберігає регулярну підтримку Сил оборони, а для багатьох брендів участь у проєктах для ЗСУ стала важливим елементом репутаційної політики.

Українці підтримують бренди, які допомагають ЗСУ

Як підтверджує низка досліджень, для багатьох українців підтримка ЗСУ бізнесом стала ключовим фактором лояльності до брендів, поряд з ціною та національним походженням. Так, за даними міжнародної аудиторсько-консалтингової компанії Deloitte, 55% українців вважають важливим, що бренди підтримують ЗСУ, і це є ключовим фактором під час вибору товарів, поряд з ціною (64%) та українським виробництвом (74%).

"Для 55% опитаних важливо, щоб бізнес допомагав ЗСУ, і вони охоче купуватимуть товари таких виробників за помірною ціною, а 28% — навіть за значно вищою", — йдеться у дослідженні.

Тож публічна й прозора підтримка ЗСУ, благодійність та інвестиції в громади стали ключовими драйверами позитивного ставлення до бренду на тлі війни, тому бізнес 2025 року частіше переводить допомогу в довгострокові програми, адже у війні на виснаження виграють не разові рекорди, а сталі механізми.

Якщо 2024 рік зафіксував стабільно високий відсоток компаній-донорів, із помітним зміщенням у бік регулярних відрахувань від обороту. 2025-го на тлі "втоми" суспільства середня сума донату фізосіб дещо просіла, але загальні обсяги надходжень на ЗСУ зросли за рахунок крупних зборів і організованих донорів. Так, український бізнес і цьогоріч довів, що готовий бути не просто благодійником, а повноцінною частиною армійського тилу — відповідальною, організованою й довготривалою

Kernel системно співпрацює з трьома бригадами ЗСУ Фото: Kernel

Kernel — надійний тил: понад 4,4 млрд грн допомоги армії

Агротехнологічна компанія Kernel демонструє один із наймасштабніших приватних внесків у підтримку ЗСУ. Від 24.02.2022 року компанія спрямувала на потреби Сил оборони 4,4 млрд гривень. В середньому на рік компанія виділяє на допомогу ЗСУ понад 1-1,2 млрд грн.

Переважна більшість коштів спрямовані на закупівлю техніки, обладнання та інших ресурсів за запитом бригад.

Від початку компанія обрала модель допомоги — напряму співпрацювати з окремими бригадами (93, 72 і 95 бригади), бути з ними на зв’язку 24/7, щоб оперативно отримувати запити і відповідати на них, здійснюючи закуплю всього необхідного і передаючи представникам бригад. Також частина з цих коштів була виділена на будівництво захисних споруд на Чернігівщині.

Решта — спрямовані на виплати мобілізованим колегам, допомозі родинам загиблих, оплату реабілітації тощо.

Дані про підтримку є у відкритому доступі на спеціальному сайті компанії.

Агротехнологічна компанія Kernel зробила один із наймасштабніших приватних внесків у підтримку ЗСУ Фото: Kernel

Kernel й надалі забезпечуватиме підтримку Сил Оборони України стільки, скільки цього вимагатиме ситуація в країні та зберігатиметься потреба у допомозі. Компанія продовжує допомагати у напрацьованому форматі: закуповує техніку та обладнання для бригад підтримки та розширює формати співпраці залежно від запитів і потреб часу. Окремий напрям — корпоративне волонтерство, яке фокусується на підтримці поранених військових у шпиталях.

"Вже другий рік у компанії діє проєкт з корпоративного волонтерства. Його ідея виникла з розуміння, що бійцям потрібна підтримка не лише на фронті, а й у шпиталях — під час одужання і реабілітації після поранення. У межах проєкту працівники Kernel відвідують поранених колег-військовослужбовців та бійців із партнерських бригад у шпиталях, надаючи їм моральну підтримку й необхідні речі. Завдяки присутності компанії в 12 регіонах уже здійснено близько 900 візитів волонтерів до оборонців, і проєкт продовжує зростати", — зазначили в компанії.

Фото: Kernel Фото: Kernel

Військовим передають "Пакунки відновлення" — адаптивний одяг, засоби гігієни, вітаміни, книги, ігри та дитячі малюнки. Ці теплі знаки уваги допомагають бійцям швидше оговтатися та відчути, що про них піклуються.

Також Kernel разом із корпусом "Азов" започаткували ініціативу "Ми маємо разом виростити нове покоління". Її мета — познайомити школярів зі світом сучасного агробізнесу, дати можливість спробувати себе в різних професіях, отримати практичний досвід і надалі — долучитися до аграрної сфери. Проєкт орієнтований на учнів 9-11 класів із родин військових корпусу "Азов", але надалі планується охопити ним і старшу молодь. Це один із можливих форматів партнерства бізнесу та бойової бригади, щоб одночасно підтримувати захисників і їхні родини сьогодні та сприяти розвитку України в майбутньому.

"Аврора": сотні мільйонів гривень і комбінований формат допомоги

Мережа "Аврора" регулярно підтримує благодійні ініціативи, волонтерські збори та соціально важливі проєкти. Загальна сума благодійних внесків з початку повномасштабного вторгнення становить 729 млн грн, зокрема 2025-го було спрямовано 243 млн грн.

Цьогоріч більша частина нашої допомоги була фінансовою — 106,49 млн грн, включно з інституційною підтримкою. Допомога у вигляді техніки, обладнання та інших ресурсів для ЗСУ становила 24,79 млн грн.

"Мережа "Аврора" як приватне підприємство забезпечує прозорість та контроль усіх благодійних внесків через внутрішні процедури звітності. Інформація про підтримку ЗСУ систематизується відповідальними підрозділами та відображається у наших річних публічних матеріалах про діяльність компанії. Усі благодійні витрати проходять внутрішній аудит і погодження відповідно до політик компанії", — розповіли Фокусу в "Аврорі".

А 2026 року мереж продовжуватиме підтримувати Сили оборони України.

АТБ: понад 2 млрд грн допомоги, 1500 авто та 1000 дронів

Корпорація АТБ — великий гравець вітчизняного ритейлу — від початку повномасштабної війни надав Збройним силам понад 2 млрд грн допомоги. Для сил оборони передано більше 1500 автомобілів спеціального призначення — пікапи, всюдиходи 6×6 і 8×8, штабні та оперативні машини, а також вантажівки підвищеної прохідності. Крім того, корпорація АТБ закупила й передала понад 1000 дронів Mavic3 Pro, які ефективно використовуються в бойових операціях.

2025-го в межах проєкту "Благодійні внески" українським дронщикам передано сім нових авто спеціального призначення загальною вартістю 150 тис євро, а також 105 дронів Mavic3 Pro для 32-го окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ та 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича.

Навіть святкування 30-річчя компанії у 2023 році повністю присвятили підтримці війська: за два місяці зібрали 68 млн грн, до яких додали 100 млн власних коштів, загальна сума ювілейного донату сягнула 168 млн грн. Кошти пішли на сучасну техніку та дрони для підрозділів ЗСУ.

АТБ забезпечує прозору звітність: усі дані про благодійні внески та передане обладнання можна знайти у податкових звітах компанії, а загальна інформація публікується на офіційних сторінках у відкритому доступі.

ОККО: понад 3 млрд грн допомоги, 1500 авто та бойові дрони

Від початку повномасштабного вторгнення компанія ОККО спрямувала на підтримку ЗСУ понад 3 млрд грн, з яких 2025 року — понад 800 млн грн. Більшість допомоги надавалася грошима.

Наймасштабнішою ініціативою став проєкт ОКО ЗА ОКО, який реалізується у партнерстві з фондом "Повернись живим" з 2022 року. На фінансування проєкту мережа перераховує по 1 грн з кожного літра пального PULLS.

Перша хвиля: придбано 25 розвідувальних комплексів "ШАРК" для ЗСУ загальною вартістю 325 млн грн, включно з авто, 2 БПЛА та пусковою установкою для кожного комплексу.

Друга хвиля: передано 100 автоматичних гранатометів, 200 крупнокаліберних кулеметів та 300 мінометів на суму 400 млн грн, додатково 48 млн грн на комплекс "Довгі РУКи ТрО".

Третя хвиля: придбано 10 бойових комплексів Пульстрон для десантно-штурмових підрозділів на суму 500 млн грн. Комплекси вже завдали ворогу збитків на понад 220 млн USD.

Четверта хвиля (2025): забезпечення ЗСУ FPV-перехоплювачами та супутньою технікою в рамках проєкту "Дронопад", акумульовано 257 млн грн.

"Ми розуміємо, кому завдячуємо можливістю жити і працювати у вільній Україні, тому максимально підтримуємо Сили оборони. Разом із фондом "Повернись живим" реалізуємо системні проєкти з комплексного забезпечення підрозділів зброєю і технікою. І водночас висловлюємо вдячність кожному військовому у простих речах — гарячій каві, смайлику на хот-дозі, знижці на пальне", — коментує віце-президент з маркетингу і розвитку ОККО Василь Дмитрів.

Астарта: за рік — понад 830 млн грн на підтримку ЗСУ

Від перших днів повномасштабного вторгнення компанія Астарта системно підтримує Україну через гуманітарну платформу "Common Help Ukraine", створену разом із фондом "Повір у себе". Станом на листопад 2025 року загальна допомога компанії перевищує 1,46 млрд грн, з яких понад 830 млн грн спрямовано безпосередньо на підтримку ЗСУ.

Допомога має комплексний характер і включає грошові внески, техніку, обладнання, військову амуніцію, транспорт, енергетичні ресурси, засоби захисту, продукти харчування та медикаменти. На сьогодні 657 працівників компанії служать в ЗСУ, а 221 ветеран уже повернувся до роботи.

Астарта працює через перевірені благодійні фонди та військові підрозділи, серед яких 30-та окрема механізована бригада, 112-та окрема бригада, 831-ша бригада тактичної авіації, 12-й окремий загін спецпризначення, 40-та бригада тактичної авіації, 73-й морський центр спецоперацій та інші підрозділи ЗСУ. Такий підхід забезпечує прозорість і ефективність використання ресурсів.

Компанія регулярно публікує детальні звіти, які проходять незалежний аудит, а партнери надають інформацію про цільове використання коштів.

Підтримка ЗСУ залишатиметься пріоритетом у 2026 році. Астарта продовжить системну роботу через платформу "Common Help Ukraine", забезпечуючи як фінансову підтримку, так і постачання обладнання та ресурсів, а також підтримку ветеранів та їх родин через відновлення здоров’я, психологічний супровід, навчання та перекваліфікацію.

У центрі стратегії соціальної відповідальності EVA – системна підтримка військових Фото: Eva

EVA: бізнес, який перетворює ресурси на техніку, навчання та підтримку військових

Від початку повномасштабного вторгнення підтримка Сил оборони стала одним із ключових напрямків корпоративної соціальної відповідальності EVA. За майже чотири роки війни компанія спрямувала на допомогу армії понад 97 млн грн, із яких понад 23 млн грн — у 2025 році.

Компанія неодноразово самостійно передавала військовим техніку, обладнання, екіпірування та засоби гігієни. EVA долучалася до масштабних зборів фонду "Повернись живим" ("Black Box", "Єдність") і Фонду Сергія Притули, зокрема на цьогорічний "Єдинозбір" було перераховано 1 млн грн. Ці проєкти забезпечують армію високотехнологічним обладнанням, дронами, засобами зв’язку та іншими критично важливими ресурсами.

У співпраці з фондами-партнерами та клієнтами бізнес реалізовував і власні ініціативи: зібрані кошти конвертувалися у позашляховики, броньовані авто, мотоцикли, безпілотні комплекси Mini Shark, засоби РЕБ, обладнання для зв’язку та комп’ютерну техніку. Результати всіх проєктів компанія публікує на своїх офіційних сторінках та ресурсах партнерів.

Окремий напрям корпоративної соціальної відповідальності EVA – волонтерські ініціативи Фото: Eva

Окремим напрямком КСВ-стратегії є підтримка жінок на фронті.

У 2025 році компанія запустила масштабну соціальну ініціативу "Місія – життя" разом із ГО "Землячки". Проєкт зібрав 9,2 млн грн, що дозволило забезпечити 184 бойові медикині повноцінними комплектами екіпірування, адаптованого під жіночу анатомію. Ініціатива також привернула увагу до того, що у лавах Сил оборони нині служать понад 70 000 жінок, потреби яких мають враховуватися.

EVA - волонтерські проєкти EVA - волонтерські проєкти EVA - волонтерські проєкти EVA - волонтерські проєкти EVA - волонтерські проєкти

"Проєкт "Місія – життя" по-своєму особливий для нас. Оскільки це не просто забезпечення медикинь необхідним спорядженням. Це – масштабна кампанія, що мала на меті висвітлення теми жінок на фронті. Бо їхній внесок і їхні потреби наразі не отримують достатньої уваги. Для нас цей проєкт – про гідність, рівність і вдячність захисницям", – коментує Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму EVA та EVA.UA.

Компанія адресно підтримує мобілізованих співробітників, закуповуючи за їхніми запитами форму, спорядження, техніку та транспорт. Продовжує працювати й "Оперативний штаб" — ініціатива, що реалізується з перших днів повномасштабного вторгнення виключно власним коштом EVA. У його межах компанія за запитами передає гігієнічні товари військовим підрозділам, шпиталям, лікарням тощо. За час роботи штаб закрив понад 770 заявок на суму понад 7,7 млн грн, з них більш ніж 180 заявок — у 2025 році.

Від початку повномасштабного вторгнення EVA реалізувала вже 29 соціальних проєктів у напрямах підтримки війська, цивільних, постраждалих від російської агресії, дітей і навіть притулків для тварин. Разом із клієнтами та партнерами компанія спрямувала на допомогу понад 124 млн грн, з яких 23 млн грн — у 2025 році.

У 2026 році EVA продовжить оборонні та соціальні ініціативи в межах корпоративної стратегії сталого розвитку. Адже прагнення компанії допомагати, бути поруч і брати відповідальність у найскладніші часи залишається незмінним.

Метінвест: ключовий донор ЗСУ та фортифікацій 2025 року

Метінвест (СКМ) — провідна гірничо-металургійна група компаній SCM, один з найбільших приватних донорів для ЗСУ. За інформацією самої компанії, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на підтримку держави та її громадян 9,72 млрд грн, з яких 5,2 млрд грн — на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".

Цьогоріч Метінвест передав ЗСУ:

805 мобільних сталевих укриттів ("криївок"),

300 металевих екранів і тритонний панцир для захисту комплексів Patriot,

понад 8200 дронів,

150 тис. одиниць амуніції,

25 тис. шоломів,

понад 70 автомобілів.

Компанія також постачає спеціальні металеві конструкції для фортифікацій та виділила 26 млн грн на тактичну медицину, профінансувавши два підземні госпіталі стандарту NATO Role 2. З 50 тис. співробітників понад 8 тис. служать у Силах оборони. Ці проєкти роблять Метінвест стратегічним партнером ЗСУ в інженерному забезпеченні фронту та технологічному захисті країни.

"В умовах повномасштабної війни Метінвест мобілізував усі свої ресурси, щоб зберегти колектив і захистити державу. Понад три з половиною роки нашим пріоритетом залишається допомога війську та людям", — сказав генеральний директор Метінвест Юрій Риженков.

Від початку повномасштабного вторгнення Київстар інвестував понад 3,8 млрд грн у допомогу ЗСУ Фото: Київстар

"Київстар": 351 млн грн за рік, донати абонентів та технологічні проєкти

Від початку повномасштабного вторгнення "Київстар" — один із найбільших операторів телекомунікацій в Україні інвестував понад 3,8 млрд грн у допомогу ЗСУ, суспільству, національні програми цифрового відновлення та підтримку абонентів. Зокрема, на допомогу військовим компанія вже спрямувала понад 3 млрд грн, включно з грошовими внесками на перевірені фонди ("Повернись живим", United24), донатами абонентів через програму Суперсила "Допомога ЗСУ+", а також передачею техніки та обладнання (засоби зв’язку, ноутбуки, інше спорядження).

2025 року "Київстар" продовжує підтримку ЗСУ через комплексні проєкти та донати абонентів. За поточний рік абоненти внесли 175 млн грн, а компанія додала понад 176 млн грн на реалізацію ініціатив фонду "Повернись живим" та технологічних проєктів для військових.

Компанія реалізує комплексні технологічні проєкти для підвищення ефективності операцій ЗСУ, наприклад, спільно з фондом "Повернись живим" проєкт "Нам тут жити", який включає шість ініціатив із загальною сумою майже 500 млн грн.

Київстар системно підтримує військо, забезпечуючи як фінансові ресурси, так і техніку, обладнання тощо Фото: Київстар

"Київстар" системно підтримує військо, забезпечуючи як фінансові ресурси, так і техніку, обладнання та інші ресурси. Компанія дотримується прозорої звітності: всі дані про допомогу публікуються на сайтах партнерських благодійних фондів, а інформація проходить багаторівневу перевірку.

Підтримка ЗСУ залишатиметься пріоритетом у 2026 році. "Київстар" продовжить комплексну підтримку через благодійні внески компанії, донати абонентів та передачу техніки й обладнання, реагуючи на актуальні потреби фронту та співпрацюючи з перевіреними фондами.

"Нова пошта": допомога ЗСУ та підтримка мобілізованих

Цьогоріч "Нова пошта" інвестувала у перемогу 1,6 млрд грн. Із цієї суми 332 млн грн пішли безпосередньо на потреби військових, а 549 млн грн — на підтримку мобілізованих працівників. А від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг допомоги ЗСУ, мобілізованим співробітникам та в рамках проєкту Гуманітарної пошти становить 6,6 млрд грн. Із них 2 млрд грн спрямовані на підтримку військових, а 1,8 млрд грн — на допомогу мобілізованим співробітникам.

Підтримка військових включає грошові внески, закупівлю та передачу техніки, обладнання, амуніції, засобів зв’язку, транспортних засобів та інших ресурсів. Компанія співпрацює з перевіреними благодійними фондами та громадськими організаціями, а мобілізованим працівникам забезпечує спорядження, засоби захисту та щомісячну фінансову допомогу.

Щороку "Нова пошта" готує річний звіт, у якому відображаються всі напрями допомоги військовим та мобілізованим співробітникам. Окремий аудит цих даних не проводиться, але вся інформація публічна.

Компанія планує продовжувати підтримку ЗСУ у 2026 році, зберігаючи системний підхід і поєднуючи фінансові внески, передачу обладнання та техніки, а також інші форми допомоги відповідно до потреб фронту.

Епіцентр: понад 8 млрд грн допомоги ЗСУ та гуманітарні потреби за час великої війни​

Група компаній "Епіцентр К" від початку повномасштабного вторгнення надає допомогу ЗСУ та українцям. І загальна сума вже перевищила 8 млрд гривень, включно із технікою, будівельними матеріалами, амуніцією, ліками, генераторами, продуктами та транспортом. Компанія передала фури, мікроавтобуси та будівельну техніку для логістики вантажів з Європи, забезпечивши фронт і тил необхідними ресурсами.​

Цьогоріч "Епіцентр" робить акцент на підтримку ЗСУ та медиків. Компанія передала 500 генераторів і 1000 одиниць інструменту на 11 млн грн, а також реанімобілі в межах програми з UNITED24. Зокрема, компанія закупила 85 реанімобілів на 250 млн грн для порятунку життів на фронті й у тилу, профінансувала апарати Schiller Easy Pulse (6,3 млн грн) для ЗСУ та оснащення лабораторії Городоцької лікарні (12,3 млн грн).​

Ciklum: підтримка ЗСУ та благодійні ініціативи

2025 року Ciklum та її співробітники задонатили на підтримку ЗСУ 1 212 000 доларів. А від початку повномасштабного вторгнення загальна сума допомоги компанії перевищила 5 339 500 доларів.

Надана допомога охоплює переважно грошові внески на підтримку військових, мобілізованих колег та різних благодійних проєктів. Окрім цього, компанія передавала комп’ютери, ноутбуки та шкільне приладдя для навчання, а також подарунки для дітей фонду "Діти Героїв", які втратили батьків на війні.

Усі благодійні внески здійснюються офіційними каналами — кошти надходять напряму до фонду "Повернись Живим". Ciklum щомісяця інформує співробітників про загальні суми донатів, а масштабні ініціативи додатково висвітлюються у внутрішніх комунікаціях та соцмережах. Як міжнародна компанія, Ciklum проходить регулярні зовнішні аудити фінансової звітності за міжнародними та локальними стандартами, що гарантує повну прозорість усіх благодійних операцій.

Компанія планує продовжувати підтримку ЗСУ у 2026 році, зберігаючи та поступово збільшуючи обсяги допомоги. Формати підтримки залишаються комплексними — фінансові внески та залучення спеціалістів до благодійних ініціатив.

TechMagic: системна підтримка ЗСУ з перших днів війни

ІТ‑компанія TechMagic, що входить до топ-10 ІТ-донорів за версією спеціалізованого ІТ-медіа AIN.UA, системно підтримує ЗСУ під час повномасштабного вторгнення і стає прикладом того, як вирішальну роль у підтримці армії відіграє не статус корпорації-гіганта, а регулярність, залученість команди та системний підхід до допомоги. В Tech Magic максимально сфокусовані саме на підтримці війська.

Задонативши понад 37 млн грн впродовж війни, лише цьогоріч компанія передала 1 млн грн фонду "Повернись живим" на міномет, 700 тис. грн — НРК "Вепр" для "Вовків да Вінчі", ще 1 млн грн — на кейсевак для корпусу "Азов". Компанія закупила 3 розвідувальні дрони FreeUA літакового типу для РУБпАК "Чорний стриж", а також планшети, ноутбуки та Starlink на запити колег, чиї рідні служать на фронті.

Компанія є співорганізаторами щорічної акції Day4Defenders, суть якої полягає в тому, щоб всю виручку за 1 жовтня (День Захисників та Захисниць) передати на допомогу фронту. Об’єднавши 23 компанії цього року нам вдалося згенерувати майже 10 млн грн для потреб військових.

"Ще один напрям — корпоративні дні донора: співробітники можуть здати кров для поранених прямо в офісі", — додає співзасновниця ІТ-компанії Лідія Даць.

2026-го в TechMagic готуються передати близько 10 млн гривень на підтримку війська та національної безпеки, продовжуючи підтримку мобілізованих колег.

"Наша підтримка не ситуативна, а стала та системна", — каже Лідія Даць.

2025 року підтримка ЗСУ з боку бізнесу перестала бути реакцією на надзвичайну ситуацію й перетворилася на інфраструктуру. Українські компанії — від корпорацій-важковаговиків до міжнародних ІТ-бізнесів — фактично сформували другий контур оборони, що працює паралельно з бюджетом країни.

Вирішальним чинником стала системність: регулярні відрахування, довгострокові програми, фокус на конкретні потреби підрозділів і технологічні рішення для фронту. Саме такий підхід цьогоріч визначив лідерів допомоги ЗСУ — тих, хто здатен тримати темп не тижнями, а роками.