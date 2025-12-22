Графики отключений света на 23 декабря: кому будут отключать электроэнергию четыре раза в сутки

23 декабря в большинстве регионов Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. В целом продолжительность отключений не будет превышать 7 часов в зависимости от очереди и региона.

Как сообщает компания "Укрэнерго", введение ограничений связано с последствиями российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты Украины. Поэтому во многих городах и регионах страны применяются графики почасовых отключений и ограничений мощности, которые могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Кроме этого, ДТЭК опубликовал графики отключений для Киева, Киевской и Днепропетровской областей. В частности, в столице семь полу очередей будут отключать свет трижды в день, еще пять — дважды. Для полу очередей с тремя этапами отключения не будут превышать 4 часа. Самые длинные ограничения будут у полу очередей 5.2 и 6.1 — семь часов с 12:00 до 19:00.

В Киевской области ситуация похожа: семь полу очередей останутся без света трижды, остальные пять — дважды. Максимальная продолжительность одного отключения — до 7 часов. Зато в Днепропетровской области первая полу очередь будет отключена дважды — утром и после обеда. Для большинства других потребителей предусмотрено три отключения в день. Полу очередь 6.1 будет иметь четыре отключения, одно из которых продлится всего час.

В целом жителей всех областей энергетики призывают пользоваться электроэнергией экономно, когда она подается по графику.

Графики отключений света 23 декабря — Киев

Графики отключений света 23 декабря — Киевская область

Графики отключений света 23 декабря — Днепропетровская область

Напомним, что правительство приняло решение, которое сократит продолжительность почасовых отключений электроэнергии для населения и бизнеса, благодаря оптимизации питания критической инфраструктуры и высвобождению дополнительных мощностей в энергосистеме.

Также Фокус писал, что оккупанты могут нанеся массированный ракетный-дроновый удар по Украине уже в ближайшие дни.