Графіки відключень світла на 23 грудня: кому вимикатимуть електроенергію чотири рази на добу

23 грудня у більшості регіонів України запроваджуються погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Загалом тривалість відключень не переважатиме 7 годин залежно від черги та регіону.

Як повідомляє компанія "Укренерго", запровадження обмежень пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України. Через це у багатьох містах і регіонах країни застосовуються графіки погодинних вимкнень та обмежень потужності, які можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Час і обсяг відключень за конкретною адресою можна уточнити на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Окрім цього, ДТЕК опублікував графіки відключень для Києва, Київської та Дніпропетровської областей. Зокрема, у столиці сім півчерг відключатимуть світло тричі на день, ще п’ять – двічі. Для півчерг із трьома етапами відключення не перевищуватимуть 4 години. Найдовші обмеження будуть у півчерг 5.2 та 6.1 – сім годин з 12:00 до 19:00.

Відео дня

На Київщині ситуація схожа: сім півчерг залишаться без світла тричі, решта п’ять – двічі. Максимальна тривалість одного відключення – до 7 годин. Натомість у Дніпропетровській області перша півчерга буде відключена двічі – вранці та після обіду. Для більшості інших споживачів передбачено три відключення на день. Півчерга 6.1 матиме чотири відключення, одне з яких триватиме лише годину.

В цілому мешканців усіх областей енергетики закликають користуватися електроенергією економно, коли вона подається за графіком.

Графіки відключень світла 23 грудня — Київ

Графіки відключень світла 23 грудня — Київська область

Графіки відключень світла 23 грудня — Дніпропетровська область

Нагадаємо, що уряд прийняв рішення, яке скоротить тривалість погодинних відключень електроенергії для населення та бізнесу, завдяки оптимізації живлення критичної інфраструктури та вивільненню додаткових потужностей в енергосистемі.

Також Фокус писав, що окупанти можуть завдавши масованого ракетного-дроновго удару по Україні вже найближчими днями.