Возможное повышение тарифов на воду: Кабмин ищет компромисс

Правительство собирается найти решение, которое устроит и водоканалы, и потребителей. Предприятия не должны быть убыточными, но граждане не должны платить больше, подчеркивает Юлия Свириденко.

Тарифы на воду для бытовых потребителей должны остаться без изменений. Это подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

Чиновница отметила, что правительство обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об отсрочке запланированных тарифных изменений.

"Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Вместе с тем, отметила она, власти и регулятору надо найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг.

Відео дня

"Водоканалы не должны терять и заходить в долги", — резюмировала премьер.

Формирование тарифов

НКРЭКУ рекомендует удерживать цену на уровне, который действовал 24 февраля 2022 года, но окончательное решение остается за местными властями, которые имеют право пересматривать тарифы без согласования с регулятором, поэтому вода в разных регионах стоит по-разному. В структуру тарифа, в частности, входит забор и очистка воды, поступающей из природных источников, транспортировка и подача, потери в сети, привлеченные энергоресурсы и тому подобное.

Напомним, Фокус писал, как жители Днепропетровской области жаловались на резкое повышение цены на воду — стоимость кубометра сразу выросла в шесть раз.