Можливе підвищення тарифів на воду: Кабмін шукає компроміс

Уряд збирається знайти рішення, яке влаштує і водоканали, і споживачів. Підприємства не мають бути збитковими, але громадяни не повинні платити більше, підкреслює Юлія Свириденко.

Тарифи на воду для побутових споживачів мають залишитися без змін. На цьому наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Посадовиця зазначила, що Уряд звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін.

"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", — наголосила Юлія Свириденко.

Разом з тим, зауважила вона, владі та регулятору треба відшукати спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг.

"Водоканали не мають втрачати і заходити в борги", — резюмувала прем'єрка.

Формування тарифів

НКРЕКП рекомендує утримувати ціну на рівні, що діяв 24 лютого 2022 року, але остаточне рішення залишається за місцевою владою, яка має право переглядати тарифи без погодження з регулятором, тому вода у різних регіонах коштує по різному. У структуру тарифу, зокрема, входить забір і очищення води, яка надходить з природних джерел, транспортування й подача, втрати у мережі, залучені енергоресурси тощо.

