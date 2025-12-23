Можливе підвищення тарифів на воду: Кабмін шукає компроміс
Уряд збирається знайти рішення, яке влаштує і водоканали, і споживачів. Підприємства не мають бути збитковими, але громадяни не повинні платити більше, підкреслює Юлія Свириденко.
Тарифи на воду для побутових споживачів мають залишитися без змін. На цьому наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Посадовиця зазначила, що Уряд звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін.
"Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", — наголосила Юлія Свириденко.
Разом з тим, зауважила вона, владі та регулятору треба відшукати спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг.
"Водоканали не мають втрачати і заходити в борги", — резюмувала прем'єрка.
Формування тарифів
НКРЕКП рекомендує утримувати ціну на рівні, що діяв 24 лютого 2022 року, але остаточне рішення залишається за місцевою владою, яка має право переглядати тарифи без погодження з регулятором, тому вода у різних регіонах коштує по різному. У структуру тарифу, зокрема, входить забір і очищення води, яка надходить з природних джерел, транспортування й подача, втрати у мережі, залучені енергоресурси тощо.
Нагадаємо, Фокус писав, як жителі Дніпропетровської області скаржилися на різке підвищення ціни на воду — вартість кубометра одразу зросла вшестеро.