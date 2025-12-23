Графики отключений света на 24 декабря: в какой области не будет электроэнергии почти 17 часов

24 декабря по всей Украине вводятся почасовые отключения электроэнергии из-за последствий масштабных атак России на энергетические объекты. В то же время в Одесской области из-за значительных повреждений сети почасовые графики пока не применяются, и большинство потребителей остаются без света.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", завтра, 24 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных предприятий. Причиной введения ограничений стали повреждения энергетических объектов во время российских ракетно-дронных ударов.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и динамичной, поэтому точное время и продолжительность отключений следует уточнять на официальных страницах местных облэнерго. Потребителям рекомендуют рационально использовать электроэнергию в те часы, когда она подается по графику.

Компания ДТЭК также обнародовала детальные графики отключений для Киева, Киевской и Днепропетровской областей. В Днепропетровской области большинство потребителей получат три периода отключения электроэнергии, в результате чего общая продолжительность обесточивания превысит 10 часов в сутки.

В Киеве ситуация еще более напряженная: большинство групп потребителей останутся без электроэнергии более 11 часов, а некоторые получат до 17 часов без света. Зато для Киевской области ДТЭК предусмотрел две остановки электроснабжения для большинства очередей, в результате чего общая продолжительность отключений также превысит 10 часов в сутки.

В то же время в Одесской области почасовые графики пока не применяются. По словам энергетиков, это связано со значительным количеством потребителей, которые уже остались без света из-за ракетных ударов и дронов. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы, а ситуация остается сложной и непредсказуемой.

Графики отключений света 23 декабря — Киев

Графики отключений света 23 декабря — Киевская область

Графики отключений света 23 декабря — Днепропетровская область

Напомним, что, по мнению эксперта, в ближайшие дни продолжительность отключений будет составлять 3-4 очереди в сутки — то есть украинцы будут иметь до 16 часов без света.

Также Фокус писал, что в результате атаки ВС РФ по Украине 23 декабря почти полностью без электроснабжения остались потребители ряда областей страны, в частности: Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая.