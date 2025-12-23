Графіки відключень світла на 24 грудня: у якій області не буде електроенергії майже 17 годин

24 грудня по всій Україні вводяться погодинні відключення електроенергії через наслідки масштабних атак Росії на енергетичні об’єкти. Водночас в Одеській області через значні пошкодження мережі погодинні графіки поки не застосовуються, і більшість споживачів залишаються без світла.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", завтра, 24 грудня, у всіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових підприємств. Причиною запровадження обмежень стали пошкодження енергетичних об’єктів під час російських ракетно-дронових ударів.

В "Укренерго" підкреслюють, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та динамічною, тому точний час і тривалість відключень варто уточнювати на офіційних сторінках місцевих обленерго. Споживачам рекомендують раціонально використовувати електроенергію у ті години, коли вона подається за графіком.

Відео дня

Компанія ДТЕК також оприлюднила детальні графіки відключень для Києва, Київської та Дніпропетровської областей. У Дніпропетровській області більшість споживачів отримають три періоди відключення електроенергії, в результаті чого загальна тривалість знеструмлення перевищить 10 годин на добу.

У Києві ситуація ще напруженіша: більшість груп споживачів залишаться без електроенергії понад 11 годин, а деякі отримають до 17 годин без світла. Натомість для Київської області ДТЕК передбачив дві зупинки електропостачання для більшості черг, внаслідок чого загальна тривалість відключень також перевищить 10 годин на добу.

Водночас в Одеській області погодинні графіки наразі не застосовуються. За словами енергетиків, це пов’язано зі значною кількістю споживачів, які вже залишилися без світла через ракетні удари та дрони. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи, а ситуація залишається складною та непередбачуваною.

Графіки відключень світла 23 грудня — Київ

Графіки відключень світла 23 грудня — Київська область

Графіки відключень світла 23 грудня — Дніпропетровська область

Нагадаємо, що, на думку експерта, найближчими днями тривалість відключень складатиме 3-4 черги на добу — тобто українці матимуть до 16 годин без світла.

Також Фокус писав, що внаслідок атаки ЗС РФ по Україні 23 грудня майже повністю без електропостачання залишилися споживачі низки областей країни, зокрема: Рівненська, Тернопільська та Хмельницька.