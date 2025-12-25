Украинский бизнес во время полномасштабной войны стал ключевым союзником общества, демонстрируя устойчивость и системную помощь как отдельным громадам, так и стране в целом. Фокус проанализировал компании, которые отличились своими благотворительными инициативами в 2025 году.

В этом году крупные компании-благотворители сохранили стабильную репутацию общества благодаря прозрачной стратегии, в частности, в отношении ветеранов и переселенцев. Средний бизнес также получает высокую общественную оценку за заметные действия: от благотворительной помощи армии до инвестиций в восстановление инфраструктуры. Украинцы воспринимают такую стратегию как реальные действия, а не пиар.

По данным исследовательской компании Gradus Research, это улучшило баланс доверия к предпринимателям среди украинцев. Ведь действительно, в 2025 году бизнес интегрирует корпоративную социальную ответственность (КСО) в операции, фокусируясь на медицине, а именно закупке медтехники, а также гуманитарной помощи, обустройстве укрытий. Было внедрено также много образовательных проектов, таких как поддержка школ, студенчества и ветеранов.

В подборке Фокуса — ключевые социальные инициативы, свидетельствующие о системной помощи украинского бизнеса громадам, которые усиливают устойчивость страны и приближают ее восстановление.

EVA внедряет системный подход к благотворительности, где помощь людям, общинам и уязвимым группам становится частью долгосрочной социальной ответственности бизнеса Фото: Eva

Бизнес, который действует: как EVA системно поддерживает громады, женщин-защитниц и социальные инициативы

В 2025 году EVA реализует многовекторную программу корпоративной социальной ответственности, сочетая гуманитарную помощь, поддержку сообществ и системные благотворительные инициативы.

Важное место в КСО-стратегии компании занимает поддержка женщин-защитниц. Проект "На защите красоты Украины", реализованный совместно с фондом "Дигнитас", позволил 100 военнослужащим освоить новую профессию аэроразведчиц. Ключевой инициативой 2025 года стала кампания "Миссия — жизнь" вместе с ОО "Землячки", которая собрала 9,2 млн грн и обеспечила 184 боевые медики экипировкой, адаптированной к женской анатомии.

Параллельно EVA с 2022 года адресно поддерживает мобилизованных сотрудников, закупая необходимое снаряжение и технику по индивидуальным запросам. Также компания продолжает проект "Оперативный штаб", в рамках которого передает гигиенические товары тем, кто в них нуждается: за время работы закрыто более 770 заявок на сумму более 7,7 млн грн, из них более 180 — в 2025 году. Отдельно EVA финансово поддерживает Хартия-Хаб — пространство для образовательных и просветительских мероприятий по темам безопасности и гражданской устойчивости.

Одним из постоянных направлений остается помощь бездомным животным. В партнерстве с фондом Happy Paw компания проводит ежегодную зимнюю кампанию "Зажги звезду тепла", направленную на подготовку приютов к холодному периоду. В рамках инициативы собирают средства на дрова, обогреватели, будки и утепление, чтобы обеспечить зимовку более 20 тысяч животных по всей Украине. За годы сотрудничества EVA и Happy Paw поддержали 119 приютов, помогли более 31 тысячи животных и привлекли более 550 тысяч благотворителей.

Совокупно эти инициативы формируют системный подход EVA к благотворительности, где помощь людям, сообществам и уязвимым группам становится частью долгосрочной социальной ответственности бизнеса.

"Мы рассматриваем благотворительность не как разовую реакцию на кризис, а как постоянную ответственность бизнеса перед обществом. Наши проекты — это о достоинстве, поддержке и реальных изменениях там, где они больше всего нужны", — отмечает Александра Гнатик, руководитель PR-направления EVA и EVA.UA.

Ключевым инструментом помощи стал благотворительный фонд Food for Ukraine, благодаря которому помощь получили более 345 тысяч человек в Украине

NOVUS: более 230 млн грн помощи украинцам во время войны

Во время полномасштабной войны для NOVUS благотворительность стала неотъемлемой частью ежедневной деятельности. С 2022 по 2025 годы компания направила на добрые дела более 230 млн грн — это гуманитарные, медицинские, образовательные и детские инициативы, охватившие сотни тысяч украинцев.

Ключевым инструментом помощи стал благотворительный фонд Food for Ukraine, созданный бенефициаром NOVUS Раймондасом Туменасом. Фонд аккумулировал более 160 млн грн, которые были направлены на продовольственную помощь. Это 140 грузовиков и сотни тонн продуктов, которые получили более 345 тысяч человек в прифронтовых и пострадавших от боевых действий громадах, переселенцев, многодетных семей, пожилых людей и детей с особыми потребностями.

Благотворительный фонд Food for Ukraine создал бенефициар NOVUS Раймондас Туменас Фото: NOVUS

"Мы не можем оставаться в стороне. С первых дней войны мобилизуем ресурсы и поддерживаем тех, кто больше всего нуждается: детей с инвалидностью, сирот, пожилых людей, семьи, которые оказались в сложных условиях из-за боевых действий. Потому что в таких ситуациях по-другому нельзя", — отмечает Туменас.

Отдельным направлением стала поддержка детей с пороками сердца. Совместно с БФ "Твоя Опора" проект "Большое маленькое сердце" позволил собрать более 18 млн грн на медицинское оборудование для Института сердечно-сосудистой хирургии им. В частности, в этом году был приобретен современный рентген-аппарат для точной диагностики и сложных операций. За годы существования инициативы помощь получили более 1500 детей.

Каждое спасенное сердце — это общая победа тысяч людей, купивших маленькую наклейку на кассе Фото: NOVUS

Еще один важный формат — благотворительные спортивные события. В 2025 году NOVUS стал генеральным партнером забега Kind Hearts Run ко Всемирному дню сердца. Участникам удалось собрать 4,756 млн грн на лечение детей с сердечными пороками, превратив каждый километр в реальный вклад в чью-то историю выздоровления.

NOVUS также системно инвестирует в образование как часть социальной ответственности в условиях войны. В 2022-2025 годах компания вложила более 21 млн грн в образовательные возможности: внешние инициативы для молодежи, стипендиальные программы для студентов производственных специальностей и внутреннее обучение сотрудников, развивая лидерские и профессиональные компетенции.

Все эти проекты объединяет прозрачный подход: целевое использование средств, отчетность, партнерство с проверенными фондами и волонтерскими организациями. Благотворительность для NOVUS — это не разовые акции, а системная работа, которая ежедневно превращает покупки, участие в мероприятиях и повседневные решения людей в конкретную помощь тем, кто больше всего пострадал от войны.

Интерпайп: системная благотворительность для ветеранов и общин

Компания "Интерпайп", вошедшая в рейтинг Фокуса "Лучшие работодатели-2025", насчитывает около 9500 сотрудников, из которых более 1000 служат в ВСУ или других силовых структурах. Поэтому компания не только сохраняет статус одного из лучших работодателей страны, обеспечивая официальное трудоустройство и стабильность в военный период, но и продолжает демонстрировать системную благотворительность по поддержке ветеранов, семей погибших и сотрудников через специальную патронатную службу.

В Интерпайп действует программа реинтеграции, которая помогает бывшим военным вернуться в гражданскую жизнь. Она охватывает медицинское, физическое и психологическое восстановление на протяжении всего периода работы. Ветераны бесплатно проходят диагностику, получают лекарства и консультации специалистов, лечатся амбулаторно или на дневном стационаре. Параллельно им доступны индивидуальная и групповая терапия, а еженедельно проводятся семейные ивенты с элементами ипо-, канистерапии и других методик.

Медицинские и психологические услуги предоставляются на единой локации — в Центре поддержки ветеранов "Интерпайп" в Днепре. Центр обслуживает сотрудников-военных, ветеранов и членов семей погибших, а для тех, кто проживает в других городах, компания организовывает бесплатный трансфер.

Особое внимание уделяется подбору рабочего места: если ветеран не может вернуться на довоенную должность, ему подбирают другую с учетом физических возможностей, уровня подготовки и карьерных планов, а при необходимости организуют обучение за счет компании.

Отдельное направление программы — поддержка семей погибших. Для них регулярно организовывают лагеря психологической поддержки, а дети получают подарки на день рождения и на День Миколая. Коллеги погибших родителей часто становятся "Миколаями", приезжая с долгожданными подарками — например, велосипедом или гитарой.

Новая почта-2025: системная поддержка работников и социальная благотворительность

В этом году Новая почта инвестировала 1,6 млрд грн в социальную благотворительность, из которых 549 млн грн пошло на помощь мобилизованным работникам. А с начала полномасштабного вторжения общий объем социальной помощи мобилизованным работникам и проекту "Гуманитарная почта" достигает 6,6 млрд грн, в частности, 1,8 млрд грн на сотрудников.

Поддержка сочетает ежемесячную финансовую помощь, закупку не только снаряжения, но и средств защиты, а также сотрудничество с благотворительными фондами. Так, в феврале 2025 года привлекли 64 новых фонда, отправили более 7 тыс. тонн помощи на логистику на 72 млн грн, доставили 4 240 наборов продуктов с Фондом Дом Рональда МакДональда, а еще 148 645 наборов для семей из зоны боевых действий, поддержали "Охматдет" на 1 млн грн.

В этом году Новая почта инвестировала 1,6 млрд грн в социальную благотворительность, из которых 549 млн грн пошло на помощь мобилизованным работникам

Компания реализует программы для адресной помощи. Отдельно отметим следующие проекты:

"Целевой груз" — бесплатная доставка лекарств, корма для животных, детских наборов для коммерческих и некоммерческих организаций;

"Релокация бизнеса" с Дія.Бізнес в Ужгороде — льготные перевозки оборудования для компаний из регионов боевых действий (Черниговская, Сумская, Харьковская и др.);

"Доставка гофролеек" для Киевского картонно-бумажного комбината — модульные кровати для переселенцев в центрах временного размещения, экологически безопасные; "Доставка лекарств" — бесплатные отправки дефицитных препаратов, как L-тироксин, для людей и медучреждений.

В следующем году Новая почта планирует продолжить социальную поддержку в действующих форматах — финансово и ресурсами.

Команда Эпицентр Маркетплейс под руководством СЕО Юлии Пинтескул создала уникальную программу, сочетающую практические знания и выгодные финансовые условия для старта студенческого бизнеса.

Эпицентр: социальная благотворительность, поддержка медиков во время войны

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину компания Эпицентр активно поддерживает страну через многочисленные социальные инициативы. Основное внимание в 2025 году было сосредоточено на медицинской помощи, гуманитарной поддержке и обеспечении населения критически важными товарами. Компания передавала технику, строительные материалы, лекарства, генераторы, инструменты, продукты питания, бытовую химию, теплые вещи, одежду и обувь, а также использовала собственный транспорт для перевозки грузов, в том числе из Европы.

Как бизнес помогает держать фронт: компании-лидеры-2025

Одним из главных направлений благотворительности стала помощь медикам. Эпицентр поддержал инициативу Первой леди Елены Зеленской и фандрейзинговую платформу UNITED24, закупив 85 автомобилей скорой помощи на сумму 250 млн грн. Кроме того, реализован ряд проектов для медицинской отрасли:

современные аппараты сердечно-легочной реанимации Schiller Easy Pulse на сумму 6,3 млн грн для медиков ВСУ;

оснащение лабораторного отделения Городокской городской многопрофильной больницы на сумму 12,3 млн грн;

восстановление детской больницы "Охматдет" после террористического обстрела;

передача ОО "Госпитальеры" более 1000 единиц одежды и приобретение мобильного УЗИ-аппарата.

В 2025 году компания также пожертвовала более 20 млн грн на гуманитарные нужды во время благотворительного аукциона журнала Forbes.

В рамках программы "От студента до мерчанта" 80 студентов факультетов торговли, маркетинга, экономики, менеджмента и т.д. учились запускать собственный онлайн-магазин: от выбора товаров до создания карточек и продвижения с помощью Epicentr Ads

Еще одним приоритетом является поддержка сотрудников, которые присоединились к силам обороны. Эпицентр продолжает выплачивать заработную плату мобилизованным работникам в полном объеме, несмотря на законное освобождение работодателей от этой обязанности.

Всего за время полномасштабной войны Эпицентр выделил социальную помощь на сумму более 8 млрд грн, демонстрируя системный подход к благотворительности и поддержке общества.

EPAM: более 710 млн грн на благотворительность для медицины, образования и ветеранов

В 2025 году крупнейшая в Украине международная IT-компания EPAM реализовала ряд благотворительных проектов в рамках EPAM Response Program — корпоративной инициативы, направленной на поддержку Украины в условиях войны, которая объединяет ресурсы для помощи медицине, образованию и ветеранам. Общий объем помощи превысил 710 млн грн.

Компания передала больницам более 8 600 единиц оборудования и техники на сумму 7 млн грн, а финансовая поддержка составила еще 10 млн грн. Помощь охватила ключевые медицинские учреждения страны, среди которых Национальная детская больница "Охматдет", Львовская, Днепровская и Харьковская больницы, а также центры первичной медицинской помощи. Кроме того, компания в партнерстве с фондом UNBROKEN поддержала банк роговицы, который используется для трансплантации раненым.

Компания передала больницам более 8 600 единиц оборудования и техники на сумму 7 млн грн, а финансовая поддержка составила еще 10 млн грн

В сфере образования EPAM помогла восстановить Сумской государственный университет после обстрела, отремонтировать лаборатории в КПИ для проекта ADDEX с 3D-печатью для ветеранов, оборудовала компьютерный класс в Днепре и организовала менторство для подростков-сирот от "Клуба Добродіїв". Для школ компания передала более 500 компьютерных станций и 1 000 единиц техники.

Для ветеранов реализован проект "Рюкзак жизни 2.0" в партнерстве с "Лелека Украина" (более 340 рюкзаков с тактическими медицинскими наборами), а также передано 10 кресел для адаптивного баскетбола совместно с фондом "Вернись живым". За социальные инициативы EPAM заняла второе место в номинации "Корпоративная благотворительность" на конкурсе "Благотворительная Украина".

В 2025 году компания продемонстрировала системный подход к благотворительности, объединив ресурсы собственные и партнеров для поддержки медиков, образовательных учреждений и ветеранов, делая существенный вклад в восстановление и социальную устойчивость Украины.

Агротехнологическая компания Kernel и в 2025 году продолжила масштабную благотворительную деятельность Фото: Kernel

Kernel: более 4,4 млрд грн помощи с начала войны

В этом году агротехнологическая компания Kernel продолжила масштабную благотворительную деятельность, направленную на поддержку местных общин, медицинскую помощь, образование, ветеранов и своих сотрудников. Всего с начала полномасштабного вторжения компания направила более 4,4 млрд грн на поддержку Украины, включая помощь ВСУ, местным общинам и сотрудникам.

Особое внимание уделяется сотрудникам и их семьям: сохранены рабочие места, выплачиваются зарплаты и социальные выплаты, предоставляется жилье на безопасных территориях, а мобилизованные работники получают полную поддержку. Финансовая помощь включает: благотворительную помощь мобилизованным — 663 млн грн, обеспечение экипировкой 1 491 человека, жильем эвакуированных — 19,6 млн грн (312 человек), помощь при рождении ребенка — 4,7 млн грн (656 детей) и материальную поддержку при травмах или гибели работников и близких — 81,8 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения компания направила более 4,4 млрд грн на поддержку Украины, включая помощь ВСУ, местным общинам и сотрудникам

Программа реабилитации и реинтеграции ветеранов охватывает более 400 участников, включая руководителей, коллег, HR и семьи, адаптирует рабочие места, обеспечивает физическое и психологическое здоровье, юридическую помощь и развитие инклюзивной среды. Проект "Жизнестойкость. Сила в тебе" поддерживает ментальное здоровье, социальные связи, физическое состояние и творчество сотрудников.

Kernel также инвестирует в образование и развитие кадров: третий сезон Open Agro University готовит молодежь для агробизнеса и производства, а программы развития кадрового резерва формируют лидерский потенциал и подготовку руководителей среднего звена и специалистов. Для детей и ветеранов компания вместе с корпусом "Азов" реализует инициативу "Мы должны вместе вырастить новое поколение", знакомя школьников с современным агробизнесом и предоставляя практические навыки.

Метинвест: от продуктов до укрытий — как компания помогает громадам и медицинским учреждениям Украины

В этом году Метинвест продолжил активную социальную и гуманитарную поддержку Украины, направляя ресурсы на помощь пострадавшим от войны, развитие громад и медицинской инфраструктуры. Благодаря гуманитарному проекту "Спасаем жизнь" около 516 тысяч украинцев получили более 4 200 тонн продуктов, средств гигиены и вещей первой необходимости, а больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. Кроме того, компания помогает в психологическом восстановлении пострадавших, в частности почти 2 700 женщин и детей смогли улучшить ментальное здоровье благодаря специальным программам поддержки.

Метинвест инвестирует в безопасность громад, финансируя установку 2 000 "мягких окон" в социальных объектах Запорожья и модульных стальных укрытий в школах и общественных местах в рамках проекта "Цитадель". Компания также восстанавливает медицинские учреждения: недавно открыта обновленная амбулатория № 7 в Каменском, а в Кривом Роге продолжается капитальный ремонт главного корпуса городской больницы № 7 на сумму 61,6 млн грн.

Метинвест инвестирует в безопасность громад, финансируя установку 2 000 "мягких окон" в социальных объектах Запорожья и модульных стальных укрытий в школах и общественных местах в рамках проекта "Цитадель"

Метинвест реализует концепцию "Стальная мечта", разработав более 200 готовых проектов жилых домов, школ, детсадов, амбулаторий и спорткомплексов для быстрого восстановления громад. Проекты уже реализованы на Киевщине и Ровенщине, а готовые решения легко адаптировать к потребностям конкретных громад и строить из доступных материалов.

Компания также поддерживает развитие образования и кадров. Горно-металлургический университет Метинвест Политехника готовит специалистов для современной промышленности, предоставляет практику на предприятиях компании, а в этом году университет выбрал более 150 будущих бакалавров и магистров и 94 младших бакалавра, среди которых 26 ветеранов войны. В целом Метинвест инвестировал в развитие университета 513 млн грн.

Всего с начала полномасштабной войны Метинвест направил 9,72 млрд грн на поддержку Украины, сочетая социальные, гуманитарные и милитарные инициативы, и продолжает развивать проекты, направленные на восстановление жизни громад, безопасность людей и образование будущих специалистов.

Мобильный оператор Vodafone Украина в 2025 году продолжил системную благотворительную деятельность, реализуя масштабные проекты в сфере образования и медицины

Vodafone Украина укрепляет социальную и гуманитарную поддержку: образование, медицина и ветераны

Мобильный оператор Vodafone Украина в 2025 году продолжил системную благотворительную деятельность, реализуя масштабные проекты в сфере образования, медицины и поддержки ветеранов. По информации компании, за первое полугодие оператор инвестировал более 3,5 млрд грн в экономику Украины, а за девять месяцев — более 5,3 млрд грн, часть этих ресурсов направляя на социально важные инициативы.

Одной из ключевых программ остается "Доброе дело в подарок". За 14 лет существования инициативы благодаря бонусам абонентов удалось профинансировать лечение более 289 детей с тяжелыми пороками здоровья, в частности — эндоваскулярные операции на сердце. В 2025 году программа продолжила работу: клиенты Vodafone могли обменивать бонусы на финансирование сердечных операций и других гуманитарных медицинских нужд.

Образовательные инициативы Vodafone также усилились. Инвестиции в Инженерную школу Киевской школы экономики в 2025 году составили 10 млн грн: эти средства направлены на стипендии для студентов и создание двух конструкторских лабораторий

Образовательные инициативы Vodafone также усилились. Инвестиции в Инженерную школу Киевской школы экономики в 2025 году составили 10 млн грн: эти средства направлены на стипендии для студентов и создание двух конструкторских лабораторий, расширяющих возможности для современного технического образования и исследовательских проектов.

Поддержка ветеранов реализуется через приобретение частных ветеранских облигаций на сумму 1,5 млн грн с доходностью 6% до 2027 года. Эти инструменты позволяют бывшим военным привлекать капитал для запуска или масштабирования собственного бизнеса, сочетая социальный эффект с финансовой устойчивостью таких инициатив.

Медицинская помощь остается одним из приоритетов. В рамках программы "Доброе дело" Vodafone передал 4 современные открытые реанимационные системы для неонатальных отделений через партнерство с фондом "Твоя опора" (ноябрь 2025), а также поддерживал проекты догоспитальной помощи с фондом PULSE, который развивает тактическую медицину в Украине и обучает военных, спасателей и медиков на стандартах, приближенных к NAEMT. Поэтому в этом году компания сочетала инвестиции в инфраструктуру, образование, поддержку ветеранов и медицинские программы, формируя системный долгосрочный эффект для украинского общества.

Ciklum усиливает соцподдержку через донаты, внутренние инициативы и партнерства с фондами

В 2025 году компания и "сиклумеры" вместе задонатили 1 212 000 долларов. А с начала полномасштабного вторжения 5 339 500 долларов. Указанная сумма охватывает исключительно денежную помощь, которая была направлена как на поддержку ВСУ, мобилизованных коллег, так и различные благотворительные проекты. Кроме этого, компания передавала компьютеры, ноутбуки и школьные принадлежности для обучения, а также подарки для подопечных Благотворительного фонда "Дети Героев", который поддерживает детей-сирот и полусирот, чьи родители погибли во время защиты Украины.

Взносы осуществляются по официальным каналам с прозрачной отчетностью: ежемесячные отчеты для команды и коммуникации о масштабных проектах в соцсетях, а внешние аудиты подтверждают правильность финансовых потоков.

Ciklum участвует в конкурсах "Благотворительная Украина-2025", с акцентами на системности и открытости своей помощи. В следующем году компания планирует продолжить социальную поддержку на текущем уровне или увеличить ее, привлекая финансы и экспертов к новым инициативам

Ciklum продолжает социальную поддержку и через внутренние инициативы и партнерства с фондами. Среди ключевых проектов — внутренняя платформа донатов From Patriots to Patriots, номинированная на DOU Awards 2025 — ежегодную премию украинского IT-сообщества за достижения в технологиях и социальной активности — за системную помощь, и "Держу!", предусматривающая подготовку инструкторов такмеда и мобильные комплексы.

Компания обеспечивает прозрачность благотворительной деятельности: ежемесячные отчеты для команды, публикации в соцсетях и внешние аудиты финансов. Кроме того, Ciklum участвует в конкурсах "Благотворительная Украина-2025", с акцентами на системности и открытости своей помощи. В следующем году компания планирует продолжить социальную поддержку на текущем уровне или увеличить ее, привлекая финансы и экспертов к новым инициативам.

Учитывая проекты компаний, можно сказать, что 2025 год стал для украинского бизнеса периодом постоянной помощи и развития благотворительной деятельности. Лидеры рынка вводили социальные, гуманитарные и образовательные инициативы, чем продемонстрировали не только поддержку экономике и работникам, но и системное инвестирование в благосостояние общин, образование, здоровье и развитие ветеранов, а также создание устойчивой экосистемы благотворительности и социальной ответственности.