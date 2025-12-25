Український бізнес під час повномасштабної війни став ключовим союзником суспільства, демонструючи стійкість і системну допомогу як окремим громадам, так і країні загалом. Фокус проаналізував компанії, які відзначилися своїми благодійними ініціативами 2025 року.

Цьогоріч великі компанії-благодійники зберегли стабільну репутацію суспільства завдяки прозорій стратегії, зокрема, щодо ветеранів і переселенців. Середній бізнес також отримує високу суспільну оцінку за помітні дії: від благодійної допомоги армії до інвестицій у відбудову інфраструктури. Українці сприймають таку стратегію як реальні дії, а не піар.

За даними дослідницької компанії Gradus Research, це покращило баланс довіри до підприємців серед українців. Адже дійсно, 2025 року бізнес інтегрує корпоративну соціальну відповідальність (КСВ) в операції, фокусуючись на медицині, а саме закупівлі медтехніки, а також гуманітарній допомозі, облаштуванні укриттів. Було впроваджено також багато освітніх проєктів, як-то підтримка шкіл, студентства і ветеранів.

У добірці Фокусу — ключові соціальні ініціативи, що свідчать про системну допомогу українського бізнесу громадам, що посилюють стійкість країни та наближають її відбудову.

EVA впроваджує системний підхід до благодійності, де допомога людям, громадам і вразливим групам стає частиною довгострокової соціальної відповідальності бізнесу Фото: Eva

Бізнес, що діє: як EVA системно підтримує громади, жінок-захисниць і соціальні ініціативи

2025 року EVA реалізує багатовекторну програму корпоративної соціальної відповідальності, поєднуючи гуманітарну допомогу, підтримку громад і системні благодійні ініціативи.

Важливе місце у КСВ-стратегії компанії посідає підтримка жінок-захисниць. Проєкт "На захисті краси України", реалізований спільно з фондом "Дігнітас", дозволив 100 військовослужбовицям опанувати нову професію аеророзвідниць. Ключовою ініціативою 2025 року стала кампанія "Місія – життя" разом із ГО "Землячки", яка зібрала 9,2 млн грн та забезпечила 184 бойові медикині екіпіруванням, адаптованим до жіночої анатомії.

Паралельно EVA з 2022 року адресно підтримує мобілізованих співробітників, закуповуючи необхідне спорядження та техніку за індивідуальними запитами. Також компанія продовжує проєкт "Оперативний штаб", у межах якого передає гігієнічні товари тим, хто їх потребує: за час роботи закрито понад 770 заявок на суму понад 7,7 млн грн, з них понад 180 — у 2025 році. Окремо EVA фінансово підтримує Хартія-Хаб — простір для освітніх і просвітницьких заходів з тем безпеки та громадянської стійкості.

Одним із постійних напрямів залишається допомога безпритульним тваринам. У партнерстві з фондом Happy Paw компанія проводить щорічну зимову кампанію "Запали зірку тепла", спрямовану на підготовку притулків до холодного періоду. У межах ініціативи збирають кошти на дрова, обігрівачі, будки та утеплення, щоб забезпечити зимівлю понад 20 тисяч тварин по всій Україні. За роки співпраці EVA та Happy Paw підтримали 119 притулків, допомогли понад 31 тисячі тварин і залучили більш як 550 тисяч благодійників.

Сукупно ці ініціативи формують системний підхід EVA до благодійності, де допомога людям, громадам і вразливим групам стає частиною довгострокової соціальної відповідальності бізнесу.

"Ми розглядаємо благодійність не як разову реакцію на кризу, а як сталу відповідальність бізнесу перед суспільством. Наші проєкти — це про гідність, підтримку і реальні зміни там, де вони найбільше потрібні", — зазначає Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму EVA та EVA.UA.

Ключовим інструментом допомоги став благодійний фонд Food for Ukraine, завдяки якому допомогу отримали понад 345 тисяч людей в Україні

NOVUS: понад 230 млн грн допомоги українцям під час війни

Під час повномасштабної війни для NOVUS благодійність стала невід’ємною частиною щоденної діяльності. З 2022 по 2025 роки компанія спрямувала на добрі справи понад 230 млн грн — це гуманітарні, медичні, освітні та дитячі ініціативи, що охопили сотні тисяч українців.

Ключовим інструментом допомоги став благодійний фонд Food for Ukraine, створений бенефіціаром NOVUS Раймондасом Туменасом. Фонд акумулював понад 160 млн грн, які було спрямовано на продовольчу допомогу. Це 140 вантажівок і сотні тонн продуктів, які отримали понад 345 тисяч людей у прифронтових та постраждалих від бойових дій громадах,переселенців, багатодітних сімей, літніх людей і дітей з особливими потребами.

Благодійний фонд Food for Ukraine створив бенефіціар NOVUS Раймондас Туменас Фото: NOVUS

"Ми не можемо залишатися осторонь. З перших днів війни мобілізуємо ресурси й підтримуємо тих, хто найбільше потребує: дітей з інвалідністю, сиріт, літніх людей, родини, які опинилися в складних умовах через бойові дії. Бо в таких ситуаціях по-іншому не можна", — наголошує Туменас.

Окремим напрямом стала підтримка дітей із серцевими вадами. Спільно з БФ "Твоя Опора" проєкт "Велике маленьке серце" дав змогу зібрати понад 18 млн грн на медичне обладнання для Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова. Зокрема, цього року було придбано сучасний рентген-апарат для точної діагностики та складних операцій. За роки існування ініціативи допомогу отримали понад 1500 дітей.

Кожне врятоване серце – це спільна перемога тисяч людей, які купили маленьку наліпку на касі Фото: NOVUS

Ще один важливий формат – благодійні спортивні події. У 2025 році NOVUS став генеральним партнером забігу Kind Hearts Run до Всесвітнього дня серця. Учасникам вдалося зібрати 4,756 млн грн на лікування дітей із серцевими вадами, перетворивши кожен кілометр на реальний внесок у чиюсь історію одужання.

NOVUS також системно інвестує в освіту як частину соціальної відповідальності в умовах війни. У 2022–2025 роках компанія вклала понад 21 млн грн у освітні можливості: зовнішні ініціативи для молоді, стипендіальні програми для студентів виробничих спеціальностей та внутрішнє навчання співробітників, розвиваючи лідерські й професійні компетенції.

Усі ці проєкти об’єднує прозорий підхід: цільове використання коштів, звітність, партнерство з перевіреними фондами та волонтерськими організаціями. Благодійність для NOVUS — це не разові акції, а системна робота, яка щодня перетворює покупки, участь у заходах і повсякденні рішення людей на конкретну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни.

Інтерпайп: системна благодійність для ветеранів та громад

Компанія "Інтерпайп", що увійшла до рейтингу Фокусу "Найкращі роботодавці-2025" працює близько 9500 співробітників, із яких понад 1000 служать у ЗСУ або інших силових структурах. Тож компанія не лише зберігає статус одного з найкращих роботодавців країни, забезпечуючи офіційне працевлаштування та стабільність у воєнний період, а й продовжує демонструвати системну благодійність з підтримки ветеранів, сімей загиблих та співробітників через спеціальну патронатну службу.

В Інтерпайп діє програма реінтеграції, яка допомагає колишнім військовим повернутися у цивільне життя. Вона охоплює медичне, фізичне та психологічне відновлення протягом усього періоду роботи. Ветерани безкоштовно проходять діагностику, отримують ліки та консультації фахівців, лікуються амбулаторно або на денному стаціонарі. Паралельно їм доступні індивідуальна та групова терапія, а щотижня проводяться сімейні івенти з елементами іпо-, каністерапії та інших методик.

Медичні й психологічні послуги надаються на єдиній локації — у Центрі підтримки ветеранів «Інтерпайп» у Дніпрі. Центр обслуговує співробітників-військових, ветеранів і членів родин загиблих

Медичні й психологічні послуги надаються на єдиній локації — у Центрі підтримки ветеранів "Інтерпайп" у Дніпрі. Центр обслуговує співробітників-військових, ветеранів і членів родин загиблих, а для тих, хто мешкає в інших містах, компанія організовує безкоштовний трансфер.

Особлива увага приділяється підбору робочого місця: якщо ветеран не може повернутися на довоєнну посаду, йому підбирають іншу з урахуванням фізичних можливостей, рівня підготовки та кар’єрних планів, а за потреби організовують навчання за рахунок компанії.

Окремий напрямок програми — підтримка сімей загиблих. Для них регулярно організовують табори психологічної підтримки, а діти отримують подарунки на день народження та на День Миколая. Колеги загиблого батька часто стають "Миколаями", приїжджаючи з довгоочікуваними подарунками, наприклад велосипедом чи гітарою.

Нова пошта-2025: системна підтримка працівників і соціальна благодійність

Цьогоріч Нова пошта інвестувала 1,6 млрд грн у соціальну благодійність, з яких 549 млн грн пішло на допомогу мобілізованим працівникам. А від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг соціальної допомоги мобілізованим працівникам та проєкту "Гуманітарна пошта" сягає 6,6 млрд грн, зокрема, 1,8 млрд грн на співробітників.

Підтримка поєднує щомісячну фінансову допомогу, закупівлю не лише спорядження, а й засобів захисту, а також співпрацю з благодійними фондами. Так, у лютому 2025 року долучили 64 нові фонди, відправили понад 7 тис. тонн допомоги на логістику на 72 млн грн, доставили 4 240 наборів продуктів з Фундацією Дім Рональда МакДональда, а ще 148 645 наборів для родин із зони бойових дій, підтримали "Охматдит" на 1 млн грн.

Компанія реалізує програми для адресної допомоги. Окремо відзначимо наступні проєкти:

"Цільовий вантаж" — безкоштовна доставка ліків, корму для тварин, дитячих наборів для комерційних та некомерційних організацій;

"Релокація бізнесу" з Дія.Бізнес в Ужгороді — пільгові перевезення обладнання для компаній з регіонів бойових дій (Чернігівська, Сумська, Харківська та ін.);

"Доставка гофроліжок" для Київського картонно-паперового комбінату — модульні ліжка для переселенців у центрах тимчасового розміщення, екологічно безпечні; "Доставка ліків" — безкоштовні відправки дефіцитних препаратів, як L-тироксин, для людей та медзакладів.

Наступного року Нова пошта планує продовжити соціальну підтримку в чинних форматах — фінансово та ресурсами.

Команда Епіцентр Маркетплейс під керівництвом СЕО Юлії Пінтескул створила унікальну програму, що поєднує практичні знання та вигідні фінансові умови для старту студентського бізнесу.

Епіцентр: соціальна благодійність, підтримка медиків під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну компанія Епіцентр активно підтримує країну через численні соціальні ініціативи. Основна увага у 2025 році була зосереджена на медичній допомозі, гуманітарній підтримці та забезпеченні населення критично важливими товарами. Компанія передавала техніку, будівельні матеріали, ліки, генератори, інструменти, продукти харчування, побутову хімію, теплі речі, одяг та взуття, а також використовувала власний транспорт для перевезення вантажів, у тому числі з Європи.

Одним з головних напрямів благодійності стала допомога медикам. Епіцентр підтримав ініціативу Першої леді Олени Зеленської та фандрейзингову платформу UNITED24, закупивши 85 автомобілів швидкої допомоги на суму 250 млн грн. Крім того, реалізовано низку проєктів для медичної галузі:

сучасні апарати серцево-легеневої реанімації Schiller Easy Pulse на суму 6,3 млн грн для медиків ЗСУ;

оснащення лабораторного відділення Городоцької міської багатопрофільної лікарні на суму 12,3 млн грн;

відновлення дитячої лікарні "Охматдит" після терористичного обстрілу;

передача ГО "Госпітальєри" понад 1000 одиниць одягу та придбання мобільного УЗІ-апарату.

У 2025 році компанія також пожертвувала понад 20 млн грн на гуманітарні потреби під час благодійного аукціону журналу Forbes.

У межах програми “Від студента до мерчанта” 80 студентів факультетів торгівлі, маркетингу, економіки, менеджменту тощо навчалися запускати власний онлайн-магазин: від вибору товарів до створення карток та просування за допомогою Epicentr Ads

Ще одним пріоритетом є підтримка співробітників, які долучилися до сил оборони. Епіцентр продовжує виплачувати заробітну плату мобілізованим працівникам у повному обсязі, незважаючи на законне звільнення роботодавців від цього обов’язку.

Загалом за час повномасштабної війни Епіцентр виділив соціальну допомогу на суму понад 8 млрд грн, демонструючи системний підхід до благодійності та підтримки суспільства.

EPAM: понад 710 млн грн на благодійність для медицини, освіти та ветеранів

У 2025 році найбільша в Україні міжнародна IT-компанія EPAM реалізувала низку благодійних проєктів у рамках EPAM Response Program — корпоративної ініціативи, спрямованої на підтримку України в умовах війни, яка об’єднує ресурси для допомоги медицині, освіті та ветеранам. Загальний обсяг допомоги перевищив 710 млн грн.

Компанія передала лікарням понад 8 600 одиниць обладнання та техніки на суму 7 млн грн, а фінансова підтримка становила ще 10 млн грн. Допомога охопила ключові медичні заклади країни, серед яких Національна дитяча лікарня "Охматдит", Львівська, Дніпровська та Харківська лікарні, а також центри первинної медичної допомоги. Крім того, компанія у партнерстві з фондом UNBROKEN підтримала банк рогівки, що використовується для трансплантації пораненим.

У сфері освіти EPAM допомогла відновити Сумський державний університет після обстрілу, відремонтувати лабораторії в КПІ для проєкту ADDEX із 3D-друком для ветеранів, обладнала комп’ютерний клас у Дніпрі та організувала менторство для підлітків-сиріт від "Клубу Добродіїв". Для шкіл компанія передала понад 500 комп’ютерних станцій та 1 000 одиниць техніки.

Для ветеранів реалізовано проєкт "Наплічники життя 2.0" у партнерстві з "Лелека Україна" (понад 340 наплічників із тактичними медичними наборами), а також передано 10 крісел для адаптивного баскетболу спільно з фондом "Повернись живим". За соціальні ініціативи EPAM посіла друге місце в номінації "Корпоративна благодійність" на конкурсі "Благодійна Україна".

У 2025 році компанія продемонструвала системний підхід до благодійності, об’єднавши ресурси власні та партнерів для підтримки медиків, освітніх закладів і ветеранів, роблячи суттєвий внесок у відновлення та соціальну стійкість України.

Агротехнологічна компанія Kernel і 2025 року продовжила масштабну благодійну діяльність Фото: Kernel

Kernel: понад 4,4 млрд грн допомоги від початку війни

Цьогоріч агротехнологічна компанія Kernel продовжила масштабну благодійну діяльність, спрямовану на підтримку місцевих громад, медичну допомогу, освіту, ветеранів та своїх співробітників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку України, включно із допомогою ЗСУ, місцевим громадам та співробітникам.

Особлива увага приділяється співробітникам та їхнім родинам: збережено робочі місця, виплачуються зарплати та соціальні виплати, надається житло на безпечних територіях, а мобілізовані працівники отримують повну підтримку. Фінансова допомога включає: благодійну допомогу мобілізованим – 663 млн грн, забезпечення екіпіровкою 1 491 людини, житлом евакуйованих – 19,6 млн грн (312 осіб), допомогу при народженні дитини – 4,7 млн грн (656 дітей) та матеріальну підтримку при травмах чи загибелі працівників і близьких – 81,8 млн грн.

Програма реабілітації та реінтеграції ветеранів охоплює понад 400 учасників, включно з керівниками, колегами, HR та родинами, адаптує робочі місця, забезпечує фізичне і психологічне здоров’я, юридичну допомогу та розвиток інклюзивного середовища. Проєкт "Життєстійкість. Сила в тобі" підтримує ментальне здоров’я, соціальні зв’язки, фізичний стан і творчість співробітників.

Kernel також інвестує в освіту та розвиток кадрів: третій сезон Open Agro University готує молодь для агробізнесу та виробництва, а програми розвитку кадрового резерву формують лідерський потенціал та підготовку керівників середньої ланки й спеціалістів. Для дітей та ветеранів компанія разом із корпусом "Азов" реалізує ініціативу "Ми маємо разом виростити нове покоління", знайомлячи школярів із сучасним агробізнесом і надаючи практичні навички.

Метінвест: від продуктів до укриттів — як компанія допомагає громадам та медичним закладам України

Цьогоріч Метінвест продовжив активну соціальну та гуманітарну підтримку України, спрямовуючи ресурси на допомогу постраждалим від війни, розвиток громад та медичної інфраструктури. Завдяки гуманітарному проєкту "Рятуємо життя" близько 516 тисяч українців отримали понад 4 200 тонн продуктів, засобів гігієни та речей першої необхідності, а лікарні забезпечено медикаментами та обладнанням на 9,5 млн грн. Крім того, компанія допомагає у психологічному відновленні постраждалих, зокрема майже 2 700 жінок і дітей змогли покращити ментальне здоров’я завдяки спеціальним програмам підтримки.

Метінвест інвестує у безпеку громад, фінансуючи встановлення 2 000 "м’яких вікон" у соціальних об’єктах Запоріжжя та модульних сталевих укриттів у школах і громадських місцях у межах проєкту "Цитадель". Компанія також відновлює медичні заклади: нещодавно відкрито оновлену амбулаторію № 7 у Кам’янському, а у Кривому Розі триває капітальний ремонт головного корпусу міської лікарні № 7 на суму 61,6 млн грн.

Метінвест інвестує у безпеку громад, фінансуючи встановлення 2 000 "м’яких вікон" у соціальних об’єктах Запоріжжя та модульних сталевих укриттів у школах і громадських місцях у межах проєкту "Цитадель"

Метінвест реалізує концепцію "Сталева мрія", розробивши понад 200 готових проєктів житлових будинків, шкіл, дитсадків, амбулаторій і спорткомплексів для швидкого відновлення громад. Проєкти вже реалізовані на Київщині та Рівненщині, а готові рішення легко адаптувати до потреб конкретних громад і будувати з доступних матеріалів.

Компанія також підтримує розвиток освіти та кадрів. Гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка готує фахівців для сучасної промисловості, надає практику на підприємствах компанії, а цьогоріч університет обрав понад 150 майбутніх бакалаврів і магістрів та 94 молодших бакалаври, серед яких 26 ветеранів війни. Загалом Метінвест інвестував у розвиток університету 513 млн грн.

Загалом з початку повномасштабної війни Метінвест спрямував 9,72 млрд грн на підтримку України, поєднуючи соціальні, гуманітарні та мілітарні ініціативи, та продовжує розвивати проєкти, спрямовані на відновлення життя громад, безпеку людей і освіту майбутніх фахівців.

Мобільний оператор Vodafone Україна 2025 року продовжив системну благодійну діяльність, реалізуючи масштабні проєкти у сфері освіти та медицини

Vodafone Україна зміцнює соціальну та гуманітарну підтримку: освіта, медицина та ветерани

Мобільний оператор Vodafone Україна 2025 року продовжив системну благодійну діяльність, реалізуючи масштабні проєкти у сфері освіти, медицини та підтримки ветеранів. За пресрелізами компанії, за перше півріччя оператор інвестував понад 3,5 млрд грн в економіку України, а за дев’ять місяців — понад 5,3 млрд грн, частину цих ресурсів спрямовуючи на соціально важливі ініціативи.​

Однією з ключових програм залишається "Добра справа в подарунок". За 14 років існування ініціативи завдяки бонусам абонентів вдалося профінансувати лікування понад 289 дітей із тяжкими вадами здоров’я, зокрема — ендоваскулярні операції на серці. У 2025 році програма продовжила роботу: клієнти Vodafone могли обмінювати бонуси на фінансування серцевих операцій та інших гуманітарних медичних потреб.​

Освітні ініціативи Vodafone також посилилися. Інвестиції в Інженерну школу Київської школи економіки у 2025 році становили 10 млн грн: ці кошти спрямовано на стипендії для студентів та створення двох конструкторських лабораторій, що розширюють можливості для сучасної технічної освіти та дослідницьких проєктів.​

Підтримка ветеранів реалізується через придбання приватних ветеранських облігацій на суму 1,5 млн грн із дохідністю 6% до 2027 року. Ці інструменти дозволяють колишнім військовим залучати капітал для запуску або масштабування власного бізнесу, поєднуючи соціальний ефект з фінансовою стійкістю таких ініціатив.​

Медична допомога залишається одним із пріоритетів. У межах програми "Добра справа" Vodafone передав 4 сучасні відкриті реанімаційні системи для неонатальних відділень через партнерство з фондом "Твоя опора" (листопад 2025), а також підтримував проєкти догоспітальної допомоги з фондом PULSE, що розвиває тактичну медицину в Україні та навчає військових, рятувальників і медиків на стандартах, наближених до NAEMT. Тож цьогоріч компанія поєднувала інвестиції в інфраструктуру, освіту, підтримку ветеранів і медичні програми, формуючи системний довгостроковий ефект для українського суспільства.​

Ciklum посилює соцпідтримку через донати, внутрішні ініціативи та партнерства з фондами

2025 року компанія та "сіклумери" разом задонатили 1 212 000 доларів. А від початку повномасштабного вторгнення 5 339 500 доларів. Вказана сума охоплює виключно грошову допомогу, яка була спрямована як на підтримку ЗСУ, мобілізованих колег, так і різні благодійні проєкти. Окрім цього, компанія передавала комп’ютери, ноутбуки та шкільне приладдя для навчання, а також подарунки для підопічних Благодійного фонду "Діти Героїв", який підтримує дітей-сиріт та напівсиріт, чиї батьки загинули під час захисту України.

Внески здійснюються офіційними каналами з прозорою звітністю: щомісячні звіти для команди та комунікації про масштабні проєкти у соцмережах, а зовнішні аудити підтверджують правильність фінансових потоків.

Ciklum бере участь у конкурсах "Благодійна Україна-2025", із акцентами на системності і відкритості своєї допомоги. Наступного року компанія планує продовжити соціальну підтримку на поточному рівні або збільшити її, залучаючи фінанси та експертів до нових ініціатив

Ciklum продовжує соціальну підтримку і через внутрішні ініціативи та партнерства з фондами. Серед ключових проєктів — внутрішня платформа донатів From Patriots to Patriots, номінована на DOU Awards 2025 — щорічну премію українського IT-спільноти за досягнення в технологіях та соціальній активності — за системну допомогу, та "Тримаю!", що передбачає підготовку інструкторів такмеду та мобільні комплекси.

Компанія забезпечує прозорість благодійної діяльності: щомісячні звіти для команди, публікації у соцмережах та зовнішні аудити фінансів. Крім того, Ciklum бере участь у конкурсах "Благодійна Україна-2025", із акцентами на системності і відкритості своєї допомоги. Наступного року компанія планує продовжити соціальну підтримку на поточному рівні або збільшити її, залучаючи фінанси та експертів до нових ініціатив.

З огляду на проєкти компаній, можна сказати, що 2025 рік став для українського бізнесу періодом сталої допомоги та розвитку благодійної діяльності. Лідери ринку запроваджували соціальні, гуманітарні та освітні ініціативи, чим продемонстували не лише підтримку економіці та працівникам, а й системне інвестування у добробут громад, освіту, здоров’я та розвиток ветеранів, а також створення стійкої екосистеми благодійності та соціальної відповідальності.