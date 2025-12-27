ИИ-бум сделал миллиардеров США богаче: их совокупное состояние достигло $2,5 трлн, — FT

Совокупное состояние десяти самых богатых технологических миллиардеров США в 2025 году выросло более чем на 550 млрд долларов и приблизилось к отметке в 2,5 трлн долларов. Основной драйвер роста — глобальный бум инвестиций в искусственный интеллект.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на расчеты Bloomberg Billionaires Index, речь идет о вложениях в производство чипов, строительство дата-центров и развитие ИИ-продуктов, а также о ралли фондового рынка: индекс S&P 500 в 2025 году прибавил почти 18%.

"Все это спекулятивно и связано с успехом ИИ.Очень сложно сказать, окупится ли все это, но инвесторы делают ставку на то, что окупится", — сказал профессор экономики Гарвардского университета и консультант стартапа OpenAI Джейсон Фурман.

В списке ключевых бенефициаров бума — Илон Маск и основатель Nvidia Дженсен Хуанг. Состояние Маска увеличилось почти на 50% и достигло около 645 млрд долларов, что позволило ему сохранить лидерство в рейтинге, несмотря на кратковременную потерю первого места в сентябре, когда его обошел Ларри Эллисон.

Отмечается, что рост благосостояния Маска связан, в частности, с соглашением с акционерами Tesla на сумму около 1 трлн долларов и резким увеличением капитализации SpaceX — до 800 млрд долларов.

Еще одним символом ИИ-бума стал Дженсен Хуанг. Nvidia превратилась в крупнейшую публичную компанию в мире с рыночной капитализацией более 4 трлн долларов, а состояние ее основателя выросло до 156 млрд долларов. При этом, согласно документам, Хуанг в течение года продал акций более чем на 1 млрд долларов, фиксируя прибыль на фоне успехов компании.

Активно продавали акции и другие миллиардеры: Джефф Безос реализовал бумаги Amazon на 5,6 млрд долларов, а Майкл Делл — акции своей компании более чем на 2 млрд долларов. В то же время Марк Цукерберг потерял позиции в рейтинге из-за снижения стоимости акций Meta, поскольку инвесторы настороженно отнеслись к масштабным расходам компании на ИИ-инфраструктуру и контракты с ведущими исследователями.

Состояние Ларри Эллисона резко выросло после объявления Oracle о сделке с OpenAI на строительство дата-центров стоимостью 300 млрд долларов. Однако затем акции Oracle упали примерно на 40% от сентябрьского пика на фоне опасений относительно источников финансирования проекта.

А вот сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин обогнали Цукерберга и Эллисона: их состояние выросло на 270 и 255 млрд долларов соответственно благодаря успехам компании в разработке собственных ИИ-моделей и микросхем.

Единственным участником списка, чье состояние сократилось по итогам года, стал Билл Гейтс. Основатель Microsoft продолжал продавать акции компании, направляя средства на финансирование своей благотворительной деятельности.

Ранее мы писали, что по оценкам Forbes, совокупное состояние более чем 3000 миллиардеров мира с начала года выросло на 3,6 триллиона долларов и достигло 18,7 триллиона долларов. Главными драйверами роста стали технологический сектор и инвестиции в технологии ИИ.