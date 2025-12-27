ШІ-бум зробив мільярдерів США багатшими: їхні сукупні статки сягнули $2,5 трлн, — FT

Сукупні статки десяти найбагатших технологічних мільярдерів США у 2025 році зросли більш ніж на 550 млрд доларів і наблизилися до позначки 2,5 трлн доларів. Основний драйвер зростання — глобальний бум інвестицій у штучний інтелект.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на розрахунки Bloomberg Billionaires Index, йдеться про вкладення у виробництво чипів, будівництво дата-центрів і розвиток ШІ-продуктів, а також про ралі фондового ринку: індекс S&P 500 у 2025 році додав майже 18%.

"Усе це спекулятивно і пов'язано з успіхом ШІ. Дуже складно сказати, чи окупиться все це, але інвестори роблять ставку на те, що окупиться", — сказав професор економіки Гарвардського університету і консультант стартапу OpenAI Джейсон Фурман.

У списку ключових бенефіціарів буму — Ілон Маск і засновник Nvidia Дженсен Хуанг. Статки Маска збільшилися майже на 50% і сягнули близько 645 млрд доларів, що дало йому змогу зберегти лідерство в рейтингу, попри короткочасну втрату першого місця у вересні, коли його обійшов Ларрі Еллісон.

Зазначається, що зростання добробуту Маска пов'язане, зокрема, з угодою з акціонерами Tesla на суму близько 1 трлн доларів і різким збільшенням капіталізації SpaceX — до 800 млрд доларів.

Ще одним символом ШІ-буму став Дженсен Хуанг. Nvidia перетворилася на найбільшу публічну компанію у світі з ринковою капіталізацією понад 4 трлн доларів, а статки її засновника зросли до 156 млрд доларів. При цьому, згідно з документами, Хуанг протягом року продав акцій більш ніж на 1 млрд доларів, фіксуючи прибуток на тлі успіхів компанії.

Активно продавали акції й інші мільярдери: Джефф Безос реалізував папери Amazon на 5,6 млрд доларів, а Майкл Делл — акції своєї компанії більш ніж на 2 млрд доларів. Водночас Марк Цукерберг втратив позиції в рейтингу через зниження вартості акцій Meta, оскільки інвестори насторожено поставилися до масштабних витрат компанії на ШІ-інфраструктуру та контракти з провідними дослідниками.

Статки Ларрі Еллісона різко зросли після оголошення Oracle про угоду з OpenAI на будівництво дата-центрів вартістю 300 млрд доларів. Однак потім акції Oracle впали приблизно на 40% від вересневого піку на тлі побоювань щодо джерел фінансування проєкту.

А ось співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін обігнали Цукерберга й Еллісона: їхні статки зросли на 270 і 255 млрд доларів відповідно завдяки успіхам компанії в розробці власних ШІ-моделей і мікросхем.

Єдиним учасником списку, чиї статки скоротилися за підсумками року, став Білл Гейтс. Засновник Microsoft продовжував продавати акції компанії, спрямовуючи кошти на фінансування своєї благодійної діяльності.

Раніше ми писали, що за оцінками Forbes, сукупні статки більш ніж 3000 мільярдерів світу з початку року зросли на 3,6 трильйона доларів і досягли 18,7 трильйона доларів. Головними драйверами зростання стали технологічний сектор та інвестиції у технології ШІ.