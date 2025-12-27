Более 10 часов без электричества: кому в воскресенье будут выключать свет

В воскресенье, 28 декабря для потребителей в большинстве регионов в Украине будут применяться почасовые графики отключений. Для предприятий действуют графики ограничения мощности.

В Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании отметили, что восстановительные работы на всех поврежденных объектах энергетической инфраструктуры в результате российских массированных ракетно-дронных атак продолжаются.

Компания ДТЭК обнародовала графики отключений для Киевской и Днепропетровской областей.

Графики отключений света в Киевской области на 28 декабря

В столичном регионе электроэнергию будут отключать в течение суток во всех очередях и света может не быть до 13 часов.

Графики отключений света на 28 декабря для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 28 декабря для 4-6 очередей в Киевской области

Графики отключений света в Днепропетровской области на 28 декабря

В Днепропетровской области отключения длиться отсутствие электроэнергии может достигать до 10 с половиной часов.

Графики отключений света на 28 декабря для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 22 декабря для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

В то же время компания ДТЭК не обнародовала графики для Киева и Одессы из-за сложной ситуации в энергетике.

Напомним, атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию и оставила без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области. В то же время в ДТЭК информировали, что энергетикам уже удалось вернуть свет 50 тысячам семей Киевщины. Но в Броварском, Бориспольском и Вышгородском районах продолжают действовать экстренные отключения, поскольку ремонт серьезно поврежденной энергетической инфраструктуры области потребует времени.

Представитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк отмечал, что для стабилизации ситуации в столичном регионе нужно минимум двое-трое суток.