Понад 10 годин без електрики: кому у неділю вимикатимуть світло

У неділю, 28 грудня для споживачів у більшості регіонів в Україні застосовуватимуться погодинні графіки відключень. Для підприємств діють графіки обмеження потужності.

У Києві та Київській області продовжують вимушено застосовуватись аварійні відключення. Про це повідомили в "Укренерго".

У компанії наголосили, що відновлювальні роботи на всіх пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури внаслідок російських масованих ракетно-дронових атак тривають.

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень для Київської та Дніпропетровської областей.

Графіки відключень світла в Київській області на 28 грудня

У столичному регіоні електроенергію вимикатимуть протягом доби в усіх чергах й світла може не бути до 13 годин.

Графіки відключень світла на 28 грудня для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 28 грудня для 4-6 черг у Київській області

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 28 грудня

У Дніпропетровській області відключення триватимуть відсутності електроенергії може сягати до 10 з половиною годин.

Графіки відключень світла на 28 грудня для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 22 грудня для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Водночас компанія ДТЕК не оприлюднювала графіки для Києва та Одеси через складну ситуацію в енергетиці.

Нагадаємо, атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини. Водночас у ДТЕК інформували, що енергетикам вже вдалося повернути світло 50 тисячам родин Київщини. Але у Броварському, Бориспільському та Вишгородському районах продовжують діяти екстрені відключення, оскільки ремонт серйозно пошкодженої енергетичної інфраструктури області потребуватиме часу.

Представник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк зазначав, що для стабілізації ситуації в столичному регіоні потрібно щонайменше дві-три доби.