Экономика Графики отключения света в Украине

Графики отключений на 1 января: у кого не будет света 11 часов в первый день года

В ДТЭК опубликовали графики отключений на 1 января 2026 года | Фото: Виталий Кличко / Telegram

Бытовым потребителям из некоторых подгрупп придется встречать Новый год без света. Самые жесткие ограничения, как свидетельствует график ДТЭК, предусмотрены для жителей Днепропетровской области.

Графики, опубликованные ДТЭК, действуют для Киевской, Днепропетровской областей и столицы Украины. В Одесской области все еще действуют экстренные отключения света после российских обстрелов.

Графики отключений света для Киева на 1 января 2026 года

Графики отключений света на 1 января 2026 года для 1-3 очередей в Киеве
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 1 января 2026 года для 4-6 очередей в Киеве

Графики отключений света в Киевской области на 1 января 2026 года

Графики отключений света на 1 января 2026 года для 1-3 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 1 января 2026 года для 4-6 очередей в Киевской области

Графики отключений света в Днепропетровской области на 1 января 2026 года

Графики отключений света на 1 января 2026 года для 1-3 очередей в Днепропетровской области
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 1 января 2026 года для 4-6 очередей в Днепропетровской области
Фото: ДТЭК

Напомним, в 2025 году было всего четыре дня, когда Россия не атаковала Украину дронами и ракетами.

А в Финляндии задержали судно с россиянами, которое повредило подводные кабели прямо перед Новым Годом 31 декабря.