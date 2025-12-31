Графіки відключень на 1 січня: у кого не буде світла 11 годин у перший день року

Побутовим споживачам з деяких підгруп доведеться зустрічати Новий рік без світла. Найжорсткіші обмеження, як свідчить графік ДТЕК, передбачені для мешканців Дніпропетровської області.

Графіки, опубліковані ДТЕК, діють для Київщини, Дніпропетровщини та столиці України. На Одещині все ще діють екстрені відключення світла після російських обстрілів.

Графіки відключень світла для Києва на 1 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 1 січня 2026 року для 1–3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 1 січня 2026 року для 4–6 черг у Києві

Графіки відключень світла в Київській області на 1 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 1 січня 2026 року для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 1 січня 2026 року для 4–6 черг у Київській області

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 1 січня 2026 року

Графіки відключень світла на 1 січня 2026 року для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 1 січня 2026 року для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

