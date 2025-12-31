Економіка Графіки відключення світла в Україні
Графіки відключень на 1 січня: у кого не буде світла 11 годин у перший день року
Побутовим споживачам з деяких підгруп доведеться зустрічати Новий рік без світла. Найжорсткіші обмеження, як свідчить графік ДТЕК, передбачені для мешканців Дніпропетровської області.
Графіки, опубліковані ДТЕК, діють для Київщини, Дніпропетровщини та столиці України. На Одещині все ще діють екстрені відключення світла після російських обстрілів.
Графіки відключень світла для Києва на 1 січня 2026 року
Графіки відключень світла в Київській області на 1 січня 2026 року
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 1 січня 2026 року
Нагадаємо, в 2025 році було лише чотири дні, коли Росія не атакувала Україну дронами та ракетами.
А у Фінляндії затримали судно із росіянами, яке пошкодило підводні кабелі просто перед Новим Роком 31 грудня.