Эра постнефти на Ближнем Востоке: как средневековые монархии строят города будущего

Фокус разбирался, как в последние годы арабские государства, заработавшие свое состояние на жидких углеводородах, делают титанические шаги, чтобы "соскочить с этой нефтяной иглы".

У большинства людей Ближний Восток ассоциируется, среди всего прочего, со сказочными нефтяными богатствами. Этот стереотип настолько прочно укоренился в мыслях, что многим людям трудно ассоциировать эти в основном пустынные страны с еще чем-то кроме нефтедолларов. Однако реальность — другая. И уже очень скоро нас будет ждать мир, где значительное количество технологий, образцов жизненного стиля и в конце концов культурно-туристических центров будут ассоциироваться именно с этим регионом и первые шаги в этом направлении уже давно сделаны.

Могут ли упоминания о Ближнем Востоке вызывать другие ассоциации кроме богатых шейхов, которые купили "западную" технику (например, Мерседес) за нефтедоллары? Конечно, могут. И это уже реальность. Что у вас появляется перед глазами, когда вы думаете о Дубае? Нефтедоллары или, возможно, город будущего? ОАЭ первыми начали работать над демонтажем "нефтяной зависимости". И выглядит так, что они на правильном пути, который вполне вероятно может принести этому маленькому арабскому государству успех.

Відео дня

ОАЭ: средневековые законы и инфраструктура искусственного интеллекта

Еще в начале XXI века руководство Объединенных арабских эмиратов сделало ставку на реинвестиции заработанных на экспорте углеводородов средств в другие отрасли, которые, в частности, предусматривают интеллектуальное развитие населения и высокую добавленную стоимость.

Началось все с обычного копирования лучших западных образцов. При этом часто речь шла именно о сфере развлечений и человеческих эмоций. Сначала проекты эмиратов напоминали попытки "перенести" на берега персидского залива Монте-Карло. Огромные пафосные небоскребы, которые били рекорд за рекордом. Патрульные на элитных авто, световые эффекты и вообще атмосфера похожа на американский Лас-Вегас на "максималках". Казалось, что шейхи просто тратят легко заработанные деньги на удовлетворение собственного эго. Однако уже к середине десятых годов среди тумана расточительства стала просматриваться стратегия.

Ведь в тени громких дубайских вечеринок правительство страны инвестировало в более стратегические отрасли — образование, науку, технологии. Дубайский пафос, который прославил Объединенные эмираты на весь мир, позволил привлекать инвестиции, квалифицированных работников и предоставил доступ к современным технологиям.

Объединенные Арабские Эмираты, Дубай: трамвайная линия в центре города Фото: Pexels

Кроме возведения люксовых небоскребов власти страны осуществляли культурную дипломатию, привлекая в страну выставки из самых известных музеев мира, вроде Лувра. Шейхи проделывали значительный пласт работы по привлечению в страну известных музыкантов, дизайнеров и других художников. Сначала они приезжали в ОАЭ в рамках своих гастролей, но со временем некоторые локации страны стали сами по себе арт-центрами. Также в стране открывались филиалы известных музеев и других центров культуры и искусства.

Власти страны поработали над своим имиджем. Теперь это была не мрачная консервативная страна с жестокими законами, единственным преимуществом которой было богатство. Теперь ОАЭ — один из центров мировой культуры, искусства, науки и даже эмансипации женщин. Ведь именно эмираты смогли запустить в космос первую женщину арабского происхождения.

Все это сыграло свою весомую роль для более практических и рациональных целей, чем просто престиж государства, что является ценностью и само по себе. Имидж ОАЭ как нового социально-культурного центра стал ключом к диверсификации их экономики. Ведь теперь перед инвесторами, учеными, технологами, которые получали выгодные предложения из эмиратов, не стояла дилемма "выбора между деньгами и признанием". Или в случае с инвесторами — риск инвестиций в неизвестное. Теперь ОАЭ воспринимаются "как свои" в цивилизованном мире и это чрезвычайно способствует развитию бизнеса, в том числе и инновационного.

В 2025 году ненефтяные сектора экономики составляли уже более двух третей ВВП ОАЭ. Страна годами инвестировала в транспорт, логистику и инновационные отрасли. Это единственная страна мира, которая создала министерство развития искусственного интеллекта. В стране создается соответствующая инфраструктура для развития отрасли — строятся дата-центры, электростанции; приглашаются к сотрудничеству ведущие компании мира. Так с 2017 года в отрасль развития ИИ эмиратов инвестирует Microsoft. С 2023 года компании налаживают совместное производство чипов, в том числе и для инфраструктуры искусственного интеллекта. Всего до 2029 года Microsoft намерена инвестировать в совместные проекты с Эмиратами более $15 млрд.

Катар — маленький полуостров с большими амбициями

Однако ОАЭ не единственные в своем порыве перейти к постнефтяной экономике. Их соседи по Персидскому заливу Катар сделали не менее весомый вклад в развитие своего имиджа. Шейхи с маленького полуострова сделали невозможное — провели чемпионат мира по футболу в стране, которая никогда не добивалась никаких успехов в этом виде спорта. Они провели соревнования по спорту, требующему обильной зеленой травы в пустынной стране. Впервые провели футбольный мундиаль зимой, таким образом заставив подстроиться самые влиятельные страны в футбольном и не только мире под их катарские правила.

Однако смогут ли катарские шейхи выжать вполне материальные обозримые плоды из этой самой дорогой в истории пиар-акции — вот вопрос. После мундиаля прошел уже почти полный футбольный цикл. Катар получил необходимый имидж, но ощутимого туристического наплыва в стране не произошло и есть высокая вероятность, что прекрасные стадионы и другая впечатляющая дорожная инфраструктура, возведенная к чемпионату мира будет пылиться.

Важно

Золото шейхов и амбиции Марокко. Чего ждать в скором времени на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Вполне вероятно, что другие значительно более дешевые инвестиции этого маленького газового гиганта могут дать более ощутимый результат. Их медиахолдинг Аль-Джазира уже годами стал вестником №1 в арабском мире, наравне конкурируя в других уголках мира с ведущими западными медиапорталами. Здесь арабы по-настоящему смогли воспользоваться западным изобретением — интернетом, чтобы создать ощутимую корпорацию западным же СМИ.

В том же футболе гораздо дешевле катарцам обошелся их проект с футбольным клубом Пар Сен-Жермен, который в 2025 году выиграл футбольную Лигу чемпионов. Так ПСЖ стал настоящим финансовым футбольным монстром, бьющим все мыслимые и немыслимые трансферные рекорды и раздувающим зарплатные ведомости до невероятных вершин. Однако по меркам общих имиджевых расходов по сравнению с тем же чемпионатом мира это были копейки. Сама же победа парижско-катарского клуба в континентальном кубке состоялась при минимальных затратах. А вот полученные корпоративные связи не факт что существенно меньше, чем в результате проведенного сверхдорогого кубка мира. Владелец ПСЖ, член катарской правящей династии Насер Аль Хелаифи благодаря управлению французским грандом стал вхожим во многие властные кабинеты. Что, похоже, и было основной целью проекта "ПСЖ". Катарский бизнес, который в этой стране неразрывно связан с государством надежно закрепился в Европе.

Сверхпрыжок монархии Саудов

Самой мощной экономикой региона, которая решила модернизироваться и дифференцироваться от нефти, является Саудовская Аравия. Она стартовала позже, чем Катар и ОАЭ, но решила давить количеством. В апреле 2016 года кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед представил свою программу развития королевства "Видение 2030". Ее реализация — масштабирование проектов, запущенных в соседних странах, а конечная цель — переход к экономике, которая уже не будет зависеть от нефти.

Катар решил провести кубок мира по футболу — Саудовская Аравия тоже. Саудиты подали заявку на проведение футбольного первенства в 2034 году. Но до того они решили сделать свое внутреннее клубное первенство ТОПовым. Если раньше было принято приглашать футбольных звезд в богатые, но периферийные малопрестижные чемпионаты на закате их карьеры, то саудиты подошли масштабно к этому вопросу. Так они пригласили уже немолодого Криштиану Роналду к себе, но в медийном плане на тот момент он был все еще на вершине славы. А для пиара это важнее, чем спортивная форма. А в дополнение к этой суперзвезде, в Аравию пригласили еще десятки звезд разного разлива и разного возраста, включая действующего обладателя Золотого мяча — высшей индивидуальной награды в футболе. Так аравийская футбольная лига всего за одно лето стала одной из самых популярных футбольных первенств мира.

Важно

Искусственные острова, город будущего и десятки военных баз: кто получит Красное море

В то время как эмираты годами развивали свою урбанистику, в Саудовской Аравии решили сразу построить целый город будущего, который станет настоящим шедевром футурологии. Город без углеводородов (это в стране, которая выросла на их продаже), полностью экологический мегаполис с футурологическими пейзажами и всеми возможными технологическими новинками, которые только может себе позволить человеческое воображение. Неом должен поразить человечество уже в ближайшее время. Проект стоимостью более полутора триллионов американских долларов должен стать технологическим оазисом Ближнего Востока. Этот проект, детище аравийского принца Мухаммеда, будет расположен на территории сразу трех государств региона — кроме самой Саудовской монархии проект коснется земли Египта и Иордании.

Самые мощные нефтяные экспортеры мира теперь соревнуются в проектах возобновляемых источников энергии. В Саудовской Аравии и ОАЭ как грибы растут технологические парки с солнечной энергетикой. Страны пустыни теперь хотят превратить то, что тысячелетиями было ее проблемой в новейшее благо. Теперь лишь бы наука успевала за королевскими амбициями правителей этих государств.

Саудовская Аравия демонстрирует рост торговли, мелкого и среднего бизнеса и других несырьевых секторов экономики. Королевство в последние годы демонстрирует самые высокие темпы роста ВВП (более 8 % в год) среди государств G-20.

В тени успеха

Однако в тени блеска королевских стратегий (в прямом смысле этого слова) остается непростая ситуация на микроэкономическом уровне, а именно уровень благосостояния большинства населения. В других странах региона крайне плохая ситуация с уровнем занятости населения, особенно среди молодежи, где безработица часто достигает 30%. Бывший министр международного сотрудничества Египта видит выход из сложившейся сложной ситуации в налаживании тесного сотрудничества и региональной интеграции между более богатыми и менее развитыми странами Ближнего Востока и Северной Африки.

Важно

Перекрытие Ормузского пролива. Худший сценарий для мира и три варианта для Украины

Богатейшие страны региона действительно понимают геополитические реалии в регионе и осознают всю опасность, которая может сложиться в случае строительства райских оазисов среди бедной пустыни. То есть для их же безопасности важно, чтобы их соседи не были в экономической бездне. Поэтому проекты суверенных фондов благосостояния Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ простираются от берегов Персидского залива до побережья Атлантики. Так аравийцы планируют активно участвовать в восстановлении сирийских городов, ОАЭ инвестируют более $35 млрд в обустройство прибрежной полосы в Египте. А что еще интереснее — эмираты планируют инвестировать средства в проекты построения заводов по производству китайских электромобилей в Египте. Также суверенные фонды планируют вкладывать средства в развитие промышленности и цифровых технологий дальше на запад Африки вплоть до Марокко, которое после того, как добилось от США признания за собой территории Западной Сахары теперь ищет инвесторов для освоения этой богатой ресурсами территории. С этой целью местный король создал собственный инвестиционный фонд размером более $12 млрд. Однако очевидно, что этой суммы будет мало и королевству с Атлантического побережья не обойтись без помощи более богатых монархий.

Объединенные Арабские Эмираты, небоскребы Дубая Фото: Pexels

Страны Персидского залива проделали значительную аналитическую работу и достигли правильных выводов — "нефтяная игла", то есть бездумное расходование доходов, полученных с продажи природных ресурсов в долгосрочной перспективе ведет государство к гибели. Самым ярким примером этому был Советский союз, который просто не выдержал изменения конъюнктуры на рынке углеводородов.

Просвещенные арабские монархии XXI века хорошо поработали для диверсификации своих экономик. Действительно многие из них стали "экономиками будущего". Но впереди их ждет самый сложный тест — на общественную зрелость. Смогут ли к заданному просветленными правителями темпу приспособиться их обычные подданные. Не разрушит ли новая экономическая система, базирующаяся на предпринимательской инициативе, устоявшийся в регионе общественный строй? Ведь окончательный переход к устойчивой экономической системе предполагает широкую вовлеченность значительной части населения в предпринимательство. То есть следующим шагом должен стать отход от мегапроектов и переход к развитию малого и среднего бизнеса, что уже происходит в ОАЭ и Саудовской Аравии. А вот удастся ли сохранить абсолютную монархию при таком широком привлечении населения к предпринимательству покажит только время. По крайней мере раньше история таких прецедентов не знала.