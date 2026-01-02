Положительные графики отключений на 3 января: ДТЭК обещает почти целый день со светом

В третий день 2026 года энергетики опубликовали графики отключений, согласно которым, две области и Киев почти целый день будут со светом.

В Одесской области все еще продолжают действовать экстренные отключения из-за российских обстрелов. Зато графики для Днепропетровщины, Киевской области и Киева обещают почти весь день 3 января со светом, пишет ДТЭК.

Графики отключений света для Киева на 3 января 2026 года

Графики отключений света на 3 января 2026 года для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 3 января 2026 года для 4-6 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Киевской области на 3 января 2026 года

Графики отключений света на 3 января 2026 года для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 3 января 2026 года для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 3 января 2026 года

Графики отключений света на 3 января 2026 года для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 3 января 2026 года для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, в 2025 году было всего четыре дня, когда Россия не атаковала Украину дронами и ракетами.

Фокус писал о том, как журналист из Великобритании Каолан Робертсон показал пустой и тихий центр Киева в новогоднюю ночь. Журналист отметил, что украинцы не могут запускать фейерверки, вместо этого им приходится прислушиваться к звукам дронов.