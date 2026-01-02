Економіка Графіки відключення світла в Україні
Позитивні графіки відключень на 3 січня: ДТЕК обіцяє майже цілий день із світлом
У третій день 2026 року енергетики опублікували графіки відключень, згідно з якими, дві області та Київ майже цілий день будуть із світлом.
На Одещині все ще продовжують діяти екстрені відключення через російські обстріли. Натомість графіки для Дніпропетровщини, Київщини та Києва обіцяють майже весь день 3 січня із світлом, пише ДТЕК.
Графіки відключень світла для Києва на 3 січня 2026 року
Графіки відключень світла в Київській області на 3 січня 2026 року
Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 3 січня 2026 року
Нагадаємо, в 2025 році було лише чотири дні, коли Росія не атакувала Україну дронами та ракетами.
Фокус писав про те, як журналіст з Великої Британії Каолан Робертсон показав порожній та тихий центр Києва у новорічну ніч. Журналіст наголосив, що українці не можуть запускати феєрверки, натомість їм доводиться прислухатися до звуків дронів.