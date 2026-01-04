Графики отключений света на 5 января: кто будет сидеть без электроэнергии более 11 часов

В понедельник, 5 января, в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения электроэнергии из-за последствий атак ВС РФ на энергообъекты. Самые длинные ограничения ожидаются в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях, где местами света не будет до 11-13 часов в сутки.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", 5 января по всей стране будут применяться графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной является повреждение объектов энергетической инфраструктуры в результате массированных российских ракетных и дроновых ударов.

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной и может меняться в течение суток. Также украинцев призывают проверять актуальные графики на официальных ресурсах облэнерго и экономно пользоваться электроэнергией в часы, когда она подается.

Отдельно компания ДТЭК обнародовала графики отключений для Киева, Киевской и Днепропетровской областей. В столице продолжительность ограничений для потребителей составит от 4 до 8 часов в сутки, при этом большинство вечерних отключений будут завершаться до позднего вечера.

Зато в Киевской области ситуация относительно стабильная: преимущественно свет будут выключать на 3,5-7 часов, хотя в отдельных случаях продолжительность ограничений может достигать до 8 часов в сутки.

Самая сложная ситуация ожидается в Днепропетровской области. Здесь из-за плотных графиков почасовых отключений отдельные потребители могут оставаться без электроснабжения до 11-13 часов в течение суток.

Графики отключений света 5 января — Киевская область

Графики отключений света 5 января в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света 5 января — Киев

Графики отключений света 5 января в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света 5 января — Днепропетровская область

Графики отключений света 5 января в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, что, по мнению эксперта, в ближайшие месяцы забыть об отключении света не получится, даже если Россия прекратит удары по энергетике. Однако стуация со светом может улучшиться к весне.

Также Фокус писал, что на восстановление энергетической системы в Киеве и устранение последствия разрушений могут уйти 2-3 года, и даже больше.