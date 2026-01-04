Графіки відключень світла на 5 січня: хто сидітиме без електроенергії понад 11 годин

У понеділок, 5 січня, у більшості регіонів України запровадять погодинні відключення електроенергії через наслідки атак ЗС РФ на енергооб’єкти. Найдовші обмеження очікуються у Києві, а також у Київській і Дніпропетровській областях, де подекуди світла не буде до 11–13 годин на добу.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", 5 січня по всій країні застосовуватимуться графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських ракетних і дронових ударів.

В компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною та може змінюватися протягом доби. Також українців закликають перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах обленерго та ощадливо користуватися електроенергією у години, коли вона подається.

Окремо компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень для Києва, Київської та Дніпропетровської областей. У столиці тривалість обмежень для споживачів становитиме від 4 до 8 годин на добу, при цьому більшість вечірніх відключень завершуватимуться до пізнього вечора.

Натомість у Київській області ситуація відносно стабільніша: переважно світло вимикатимуть на 3,5–7 годин, хоча в окремих випадках тривалість обмежень може сягати до 8 годин на добу.

Найскладніша ситуація очікується у Дніпропетровській області. Тут через щільні графіки погодинних відключень окремі споживачі можуть залишатися без електропостачання до 11–13 годин протягом доби.

Нагадаємо, що, на думку експерта, у найближчі місяці забути про відключення світла не вийде, навіть якщо Росія припинить удари по енергетиці. Однак стуація зі світлом може покращитися до весни.

Також Фокус писав, що на відновлення енергетичної системи у Києві та усунення наслідки руйнувань можуть піти 2-3 роки, і навіть більше.