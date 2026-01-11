В Запорожской области и части Днепропетровщины пропал свет: что известно, — ОВА

В ночь на 11 января по всей территории Запорожской области и в части Днепропетровщины исчезло электроснабжение.

"Сейчас обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области", — сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По информации Федорова, в Запорожье все медицинские учреждения, несмотря на отключение, продолжают работу в штатном режиме. Они автоматически перешли на генераторы, отметил чиновник.

В связи с обесточиванием в Запорожской области разворачивают работу "Пунктов несокрушимости". На случай возможных перебоев со связью на основных экстренных линиях 101, 102, 103 жителей призвали пользоваться альтернативными номерами служб.

Впоследствии Иван Федоров предупредил, что в некоторых районах Запорожья из-за исчезновения света могут возникнуть перебои с водоснабжением. Однако ситуация находится под контролем.

"Все специалисты уже работают на местах. Водоснабжение постепенно восстанавливается", — подчеркнул чиновник.

По состоянию на 03:20 часов, по данным Ивана Федорова, в Запорожье и области продолжается работа по восстановлению электроснабжения. Для ликвидации обесточиваний были задействованы аварийные бригады, энергетики работают в усиленном режиме.

"Подключение происходит постепенно", — отметил председатель Запорожской ОВА.

Новость дополняется...