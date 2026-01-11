У Запорізькій області та частині Дніпропетровщини зникло світло: що відомо, — ОВА

У ніч на 11 січня по всій території Запорізької області та у частині Дніпропетровщини зникло електропостачання.

"Наразі знеструмлена Запорізька область та частина Дніпропетровської області", — повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Федорова, у Запоріжжі всі медичні заклади, попри відключення, продовжують роботу у штатному режимі. Вони автоматично перейшли на генератори, зазначив посадовець.

У зв'язку зі знеструмленням у Запорізькій області розгортають роботу "Пунктів незламності". На випадок можливих перебоїв зі зв’язком на основних екстрених лініях 101, 102, 103 мешканців закликали користуватися альтернативними номерами служб.

Згодом Іван Федоров попередив, що у деяких районах Запоріжжя через зникнення світла можуть виникнути перебої з водопостачанням. Однак ситуація перебуває під контролем.

Відео дня

"Усі спеціалісти вже працюють на місцях. Водопостачання поступово відновлюється", — наголосив чиновник.

Станом на 03:20 годину, за даними Івана Федорова, у Запоріжжі та області триває робота з відновлення електропостачання. Для ліквідації знеструмлень було задіяно аварійні бригади, енергетики працюють у посиленому режимі.

"Підключення відбувається поступово", — зауважив голова Запорізької ОВА.

Водночас, за даними ДТЕК, у частині Дніпропетровської області та у самому Дніпрі трапилися аварійні відключення електроенергії. У зв'язку з цим стабілізаційні графіки відключень світла у регіоні наразі не діють.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживлюючи об'єкти критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

ДТЕК | інформація про відключення світла у Дніпрі та області 11 січня

Станом на 04:20 годину у Запорізькій області вдалося відновити електропостачання, повідомив Іван Федоров.

"Насамперед подано живлення на обʼєкти критичної інфраструктури", — зазначив посадовець.

Водночас у Хортицькому районі Запоріжжя поновлення електропостачання на момент публікації триває.

Нагадаємо, увечері 10 січня ДТЕК та низка обленерго оприлюднили графіки відключень світла на 11 січня: стало відомо, у кого буде найменше світла за добу.

9 січня голова "Ради української асоціації відновлюваної енергетики" Станіслав Ігнатьєв у коментарі для "УНІАН" пояснив, як швидко у Києві відновиться теплопостачання після атаки РФ.