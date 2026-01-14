"Мифические графики": Железняк раскритиковал обещание Свириденко вернуть их в Киев

Премьер-министр Юлия Свириденко, представляя в Верховной Раде кандидатуру Дмитрия Шмыгаля на пост главы Министерства энергетики, затронула и тему ситуации с электричеством в Украине на данный момент.

Перед ее выступлением народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко обратился с парламентской трибуны с просьбой к главе Кабмина рассказать, что сейчас происходит с энергетикой, и как власть готовилась к ударам ВС РФ. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

Свириденко заявила, что стойкость энергетической системы – вопрос национальной безопасности, и несмотря на постоянные удары по энергообъектах система держится.

Она выразила уверенность, что Украина, несмотря ни на что, пройдет зиму и заложит фундамент для развития и восстановления. По ее словам, у Шмыгаля есть "необходимый управленческий опыт и понимание функционирования энергетического сектора".

Что касается ситуации в энергетике, то, отметила премьер, сейчас в Киеве 5 часов со светом и столько же без света жители правого берега (Шевченковский, Подольский частично, Соломенский, Голосеевский и Печерский районы). А левом берегу ситуация остается сложной. В Днепровском, Дарницком, Деснянском, а также частично в Шевченковском и Оболонском районе на правом берегу у людей свет есть 3-4 часа, а потом 9-10 часов они сидят без электричества.

По ее словам, в Киеве, где есть самые большие сети с питанием, по поручению правительства, ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами.

"У нас есть возможность заживлять жилые районы генераторами", – подчеркнула она, добавив, что топлива в Украине хватает.

Кроме того, Свириденко продемонстрировала осторожный оптимизм:

"Как я и говорила, если не будет массированных атак, хочу это еще раз подчеркнуть, то у нас с четверга с вечера будет улучшение графиков. Я боюсь такие вещи говорить в целом и говорить детали, но я говорю, что это будет четверг".

Оптимизм премьер не разделяет народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Свириденко говорит о каких-то мифических графиках в столице. Мягко говоря, 3 через 3 часа есть свет и нет. Обещает, что с четверга станет легче. Живущие в Киеве, думаю, прекрасно понимают реальность".

Напомним, новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию в энергетике, в частности отключение света в Киеве. По его словам, столица не была подготовлена к критической ситуации.

Ранее сообщалось, что Шмыгаля со второй попытки назначили первым вице-премьер-министром-министром энергетики Украины.