"Міфічні графіки": Железняк розкритикував обіцянку Свириденко повернути їх до Києва

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, представляючи у Верховній Раді кандидатуру Дмитра Шмигаля на посаду глави Міністерства енергетики, зачепила й тему ситуації з електрикою в Україні наразі.

Перед її виступом народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко звернувся з парламентської трибуни з проханням до очільника Кабміну розповісти, що наразі відбувається з енергетикою, і як влада готувалася до ударів ЗС РФ. Про це він повідомив у себе в Telegram-каналі.

Свириденко заявила, що стійкість енергетичної системи — питання національної безпеки, і незважаючи на постійні удари по енергооб'єктах система тримається.

Вона висловила впевненість, що Україна, незважаючи ні на що, пройде зиму і закладе фундамент для розвитку та відновлення. За її словами, у Шмигаля є "необхідний управлінський досвід і розуміння функціонування енергетичного сектору".

Відео дня

Щодо ситуації в енергетиці, то, зазначила прем'єрка, наразі в Києві 5 годин зі світлом і стільки ж без світла мешканці правого берега (Шевченківський, Подільський частково, Солом'янський, Голосіївський та Печерський райони). А на лівому березі ситуація залишається складною. У Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, а також частково в Шевченківському та Оболонському районі на правому березі в людей світло є 3-4 години, а потім 9-10 годин вони сидять без електрики.

За її словами, у Києві, де є найбільші мережі з живленням, за дорученням уряду, ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами.

"У нас є можливість заживляти житлові райони генераторами", — наголосила вона, додавши, що палива в Україні вистачає.

Крім того, Свириденко продемонструвала обережний оптимізм:

"Як я і говорила, якщо не буде масованих атак, хочу на цьому ще раз наголосити, то в нас із четверга з вечора буде покращення графіків. Я боюся такі речі говорити загалом і говорити деталі, але я кажу, що це буде четвер".

Оптимізм прем'єр не поділяє народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

"Свириденко говорить про якісь міфічні графіки в столиці. М'яко кажучи, 3 через 3 години є світло і немає. Обіцяє, що з четверга стане легше. Ті, хто живе в Києві, гадаю, прекрасно розуміють реальність".

Нагадаємо, новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль прокоментував ситуацію в енергетиці, зокрема відключення світла в Києві. За його словами, столиця не була підготовлена до критичної ситуації.

Раніше повідомлялося, що Шмигаля з другої спроби призначили першим віцепрем'єр-міністром-міністром енергетики України.