Курс валют в Украине на завтра, 15 января, демонстрирует утешительные тенденции по укреплению гривны. Доллар падает до 43 грн, а евро до 50,30 грн.

Курс валют на 15 января 2026 года свидетельствует об удешевлении основных иностранных валют. По данным НБУ, доллар потерял 5 копеек, евро подешевело на 6 копеек, а польский злотый — на 3 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс НБУ

Национальный банк Украины обнародовал актуальные котировки на среду, 15 января.

Курс доллара

1 доллар — 43,12 (-0,05 грн)

Курс евро

1 евро — 50,26 (-0,06 грн)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,91 (-0,03 грн)

Эти показатели учитывают динамику межбанка и наличного рынка по состоянию на 14 января 10:50 EET.

Евро 15 января будет стоить 50,26 грн — официальный курс Нацбанка Фото: Unplash

Какова ситуация с гривной

Украинская гривна сейчас стабильно крепнет.

Ранее, 13 января, средний курс продажи евро достигал 50,92 грн в банках, но давление ослабло из-за сезонного пополнения экспортных поступлений и уменьшения спроса на валюту перед праздниками.

Відео дня

Аналогичная тенденция с польским злотым. Курс злотого стабилизировался после пиковых 12,10 грн в декабре 2025.

Важно

Куда летит гривна: стоит ли паниковать из-за рекордного подорожания доллара

Как Фокус писал ранее, факторами укрепления гривны, прежде всего, являются рост экспорта агропродукции (+8% за декабрь), а также стабилизация рынка НБУ.

Отметим, что сегодня, 14 января, межбанковские котировки следующие:

доллар — 43,05–43,15 грн (продажа),

евро — 50,20–50,30 грн.

Прогноз Минфина: коридор 43–44 грн за доллар до конца января.

Текущий наличный курс доллара в обменниках

По состоянию на 14 января 2026 года, наличный курс доллара в обменниках Украины колеблется в узком коридоре вслед за официальным НБУ (43,12–43,17 грн), с типичным спредом 0,15–0,25 грн. Самые выгодные предложения — в крупных банках и сетях Киева и Львова, где покупка стартует от 43,10 грн, а продажа — до 43,30 грн.

Напомним, на днях курс доллара и евро достигли максимальных показателей в 2026 году: 43 грн и 50 грн соответственно. Рост вызвал ажиотаж среди украинцев, однако эксперты советуют не паниковать.