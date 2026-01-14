Доллар падает: курс валют на 15 января и прогноз от НБУ
Курс валют в Украине на завтра, 15 января, демонстрирует утешительные тенденции по укреплению гривны. Доллар падает до 43 грн, а евро до 50,30 грн.
Курс валют на 15 января 2026 года свидетельствует об удешевлении основных иностранных валют. По данным НБУ, доллар потерял 5 копеек, евро подешевело на 6 копеек, а польский злотый — на 3 копейки по сравнению с предыдущим днем.
Официальный курс НБУ
Национальный банк Украины обнародовал актуальные котировки на среду, 15 января.
Курс доллара
1 доллар — 43,12 (-0,05 грн)
Курс евро
1 евро — 50,26 (-0,06 грн)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,91 (-0,03 грн)
Эти показатели учитывают динамику межбанка и наличного рынка по состоянию на 14 января 10:50 EET.
Какова ситуация с гривной
Украинская гривна сейчас стабильно крепнет.
Ранее, 13 января, средний курс продажи евро достигал 50,92 грн в банках, но давление ослабло из-за сезонного пополнения экспортных поступлений и уменьшения спроса на валюту перед праздниками.
Аналогичная тенденция с польским злотым. Курс злотого стабилизировался после пиковых 12,10 грн в декабре 2025.Важно
Как Фокус писал ранее, факторами укрепления гривны, прежде всего, являются рост экспорта агропродукции (+8% за декабрь), а также стабилизация рынка НБУ.
Отметим, что сегодня, 14 января, межбанковские котировки следующие:
- доллар — 43,05–43,15 грн (продажа),
- евро — 50,20–50,30 грн.
Прогноз Минфина: коридор 43–44 грн за доллар до конца января.
Текущий наличный курс доллара в обменниках
По состоянию на 14 января 2026 года, наличный курс доллара в обменниках Украины колеблется в узком коридоре вслед за официальным НБУ (43,12–43,17 грн), с типичным спредом 0,15–0,25 грн. Самые выгодные предложения — в крупных банках и сетях Киева и Львова, где покупка стартует от 43,10 грн, а продажа — до 43,30 грн.
Напомним, на днях курс доллара и евро достигли максимальных показателей в 2026 году: 43 грн и 50 грн соответственно. Рост вызвал ажиотаж среди украинцев, однако эксперты советуют не паниковать.