Курс валют в Україні на завтра, 15 січня, демонструє втішні тенденції зі зміцнення гривні. Долар падає до 43 грн, а євро до 50,30 грн.

Курс валют на 15 січня 2026 року свідчить про здешевшання основних іноземних валют. За даними НБУ, долар втратив 5 копійок, євро подешевшало на 6 копійок, а польський злотий — на 3 копійки порівняно з попереднім днем.

​Офіційний курс НБУ

Національний банк України оприлюднив актуальні котирування на середу, 15 січня.

Курс долара

1 долар — 43,12 (-0,05 грн)

Курс євро

1 євро — 50,26 (-0,06 грн)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,91 (-0,03 грн)

Ці показники враховують динаміку міжбанку та готівкового ринку станом на 14 січня 10:50 EET.

Євро 15 січня коштуватиме 50,26 грн — офіційний курс Нацбанку Фото: Unplash

Яка ситуація з гривнею

Українська гривня наразі стабільно міцнішає.

Раніше, 13 січня, середній курс продажу євро сягав 50,92 грн у банках, але тиск послабшав через сезонне поповнення експортних надходжень та зменшення попиту на валюту перед святами.

Аналогічна тенденція з польським злотим. Курс злотого стабілізувався після пікових 12,10 грн у грудні 2025.

Як Фокус писав раніше, чинниками зміцнення гривні передусім є зростання експорту агропродукції (+8% за грудень), а також стабілізація ринку НБУ.

Зазначимо, що сьогодні, 14 січня, міжбанківські котирування наступні:

долар — 43,05–43,15 грн (продаж),

євро — 50,20–50,30 грн.

Прогноз Мінфіну: коридор 43–44 грн за долар до кінця січня.

Поточний готівковий курс долара в обмінниках

Станом на 14 січня 2026 готівковий курс долара в обмінниках України коливається у вузькому коридорі слідом за офіційним НБУ (43,12–43,17 грн), з типовим спредом 0,15–0,25 грн. Найвигідніші пропозиції — у великих банках та мережах Києва і Львова, де купівля стартує від 43,10 грн, а продаж — до 43,30 грн.

Нагадаємо, днями курс долара і євро досягли максимальних показників у 2026 році: 43 грн і 50 грн відповідно. Зростання викликало ажіотаж серед українців, проте експерти радять не панікувати.