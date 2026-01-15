Национальный банк Украины установил курс валют на 16 января 2026-го. Доллар стоит 43,39 грн, евро — 50,43 грн, злотый — 11,98 грн. Также Фокус взял комментарий эксперта относительно стабильности рынка в январе.

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на пятницу, 16 января. По сравнению с предыдущим днем, доллар США подорожал на 27 копеек и теперь стоит 43,39 грн. Евро прибавил 17 копеек — до 50,43 грн, а польский злотый — 7 копеек, до 11,98 грн.

Курс валют на 16 января

Доллар США: 43,39 грн (+0,27 грн);

евро: 50,43 грн (+0,17 грн);

злотый: 11,98 грн (+0,07 грн)

Напомним, что в начале января евро приближался к отметке 51 грн. Средний курс продажи 13 января составил 50,92 грн, что на 22 копейки больше, чем в предыдущий день.

Ранее евро приближался к отметке 51 грн. Фото: omid armin/Unsplash

Советы эксперта

Как сказал в комментарии Фокусу вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов, в течение ближайших двух-трех месяцев валютный рынок будет находиться в относительно сбалансированном состоянии.

Відео дня

"В конце января и в феврале вероятно формирование периода курсовой стабильности. По базовому сценарию, курсы вряд ли системно будут выходить за пределы 43,2 грн за доллар и 50,5 грн за евро, при условии отсутствия внеплановых внешних или внутренних шоков", — добавил он.

Отметим, что сегодня, 15 января, доллар стоит 43,13 грн, а евро до 50,26 грн.

Как Фокус писал ранее, реального всплеска спроса на валюту пока не зафиксировано. Данные межбанка и наличного рынка свидетельствуют, что чистый спрос в 2026 году ниже, чем в 2025-м.